DPD на EcomWeek: тренды и планы

DPD в России, крупнейший негосударственный оператор российского рынка экспресс-доставки и логистики, приняла участие в двухдневном фестивале EcomWeek. Мероприятие объединило ведущих игроков рынка интернет-торговли, представителей малого и среднего бизнеса, а также компании, только запускающие свои e-commerce проекты. Для гостей фестиваля были предусмотрены разнообразные форматы: конференции, дискуссии, круглые столы по наиболее актуальным отраслевым вопросам, форумы и тренинги.

Топ-менеджеры DPD в России приняли участие в нескольких сессиях. Генеральный директор компании Николай Воинов в ходе открывающей панельной дискуссии рассказал о моделях ведения бизнеса: «Сейчас мы много говорим об инфраструктуре для интернет-торговли, мы ее, безусловно, развиваем, но это должно быть экономически оправданно. Одним из способов достижения эффективности выступает совместное пользование инфраструктурой. Логистические компании как раз выполняют такую объединяющую функцию, на нашей инфраструктуре собраны объемы многих тысяч компаний наших клиентов, что позволяет им сэкономить на развертывании собственных мощностей и пустить эти деньги на собственное развитие!»

Говоря о планах на будущее, Николай отметил: «Мы стараемся смотреть на перспективу 5-7 лет. Такой горизонт планирования позволяет правильно расставлять приоритеты и принимать верные решения об инвестициях. B2C сейчас является основным локомотивом роста рынка. Мы видим активный выход оффлайн-игроков в онлайн. Оффлайн-розница делает ставку на онлайн-продажи, а наша задача — помочь оффлайн-игрокам ответить на новые для них вызовы и помочь адаптироваться. Наш опыт и компетенции в логистике e-com дают такую возможность».

В секции о клиентских сервисах с презентацией о том, как происходит коммуникация с клиентами интернет-магазинов, и что определяет их выбор в пользу того или иного продавца, выступила Мария Зайцева, директор по развитию направления B2C.

«Доставка напрямую влияет на лояльность онлайн-покупателей, при этом речь идет не только о скорости как таковой, но и о пунктуальности и соблюдении заявленных сроков. Для 85% клиентов важно получать информацию о ходе доставки в реальном времени, а для 80% — возможность выбрать дату и интервал доставки. Отсутствие информации о дате доставки станет барьером к покупке для 83% клиентов, — привела Мария цифры из ежегодного исследования DPDgroup E-Shopper barometer. — Если говорить о коммуникации с потребителями, то 56% наших клиентов управляют доставкой через онлайн-сервис. В планах DPD довести это цифру до 80%».

Фестиваль EcomWeek стал коммуникационной площадкой, местом встречи и возможностью обсудить актуальные тренды и перспективы для тех, кто заинтересован в развитии российского рынка интернет-торговли — прозрачного, удобного, надежного как для покупателей, так и для продавцов.