DPD начала перевозить драгоценные металлы и камни

Логистический оператор получил свидетельство Государственной интегрированной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней на перевозку ювелирных изделий.

Новые условия по обороту драгоценных камней и металлов вступили в силу с 1 сентября 2021 года. Согласно новой редакции постановления Правительства РФ № 1052, утвержденной 26 февраля 2021 года, реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ведется Федеральной пробирной палатой только в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота.

Теперь операции с драгоценными металлами и камнями, а также с изделиями из них, смогут осуществлять только те компании, которые включены в новый реестр. DPD одной из первых получила свидетельство ГИИС ДМДК, регламентирующее оборот ювелирных изделий. Ранее логистический оператор осуществлял деятельность на основе учета в пробирной палате.

«DPD берет ответственность не только за быструю и безопасную доставку украшений, но и за соответствие деятельности всем требованиям законодательства. Мы также предлагаем клиентам широкий выбор дополнительных опций, среди которых есть специальное решение для дорогостоящих изделий. Опция „Ценная посылка“ предусматривает обработку заказа в специальном помещении с ограниченным доступом и дополнительным видеоконтролем, а упаковка при этом оснащается системой защиты от вскрытия», — рассказывает Анна Матвеева, директор по операциям DPD в России.

С 1 марта 2022 года начинается первый этап обязательной маркировки драгоценных камней и металлов. Благодаря ей все операции, связанные с товаром, будут фиксироваться в ГИИС ДМДК. В том числе передача товара на склад и перемещение между складами или магазинами.

По итогам прошлого года объемы доставок DPD для интернет-магазинов увеличились на 89 процентов, а сегмент ювелирных изделий вырос в пять раз.