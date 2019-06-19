DPD объявляет о запуске доставки в двухчасовые интервалы

DPD завершила тестирование сервиса Predict, и теперь доставка в двухчасовой интервал доступна 35 миллионам российских онлайн-покупателей в 57 городах!

Predict — это сложный технологический продукт. Он объединяет ряд решений: автоматический разбор адреса, присвоение каждому адресу геокоординат, а также систему, которая самостоятельно выстраивает маршрут для курьера с учетом пробок и широкого интервала доставки, выбранного клиентом в момент оформления заказа в любом интернет-магазине. Утром в день доставки пользователю приходит SMS с указанием двухчасового интервала. Если интервал неудобен — получатель заказа может внести изменения с помощью чат-бота DPD, потратив на это всего несколько секунд.