DPD объявляет о запуске доставки в двухчасовые интервалы
DPD завершила тестирование сервиса Predict, и теперь доставка в двухчасовой интервал доступна 35 миллионам российских онлайн-покупателей в 57 городах!
Predict — это сложный технологический продукт. Он объединяет ряд решений: автоматический разбор адреса, присвоение каждому адресу геокоординат, а также систему, которая самостоятельно выстраивает маршрут для курьера с учетом пробок и широкого интервала доставки, выбранного клиентом в момент оформления заказа в любом интернет-магазине. Утром в день доставки пользователю приходит SMS с указанием двухчасового интервала. Если интервал неудобен — получатель заказа может внести изменения с помощью чат-бота DPD, потратив на это всего несколько секунд.
«Мы трансформируем привычный процесс доставки на последней миле, делая его максимально удобным для получателей интернет-заказов. Благодаря сервису Predict мы увеличили доставку с первого раза на 6%, — говорит Леонид Зондберг, коммерческий директор DPD в России и странах СНГ. — С интервальной доставкой уже работают некоторые курьерские службы, но никто не предоставляет такой сервис по всей стране. В наших планах уменьшить интервал до одного часа».