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DPD Pickup запустил эквайринг в пунктах выдачи 220 Вольт

Оператор экспресс-доставки и логистики DPD в России ввел возможность оплаты картой в пунктах выдачи Pickup в магазинах «220 Вольт», ведущего российского ритейлера в сегменте DIY&Household.

Услуга эквайринга стала доступна с октября 2019 года в 90% ПВЗ DPD Pickup в точках «220 Вольт». Пункты работают на выдачу малогабаритных (с измерениями 130 на 130 см и весом 15 кг) и крупногабаритных (200*200 см, 30 кг) посылок.

История сотрудничества двух компаний началась в 2016 году, DIY-ритейлер стал одним из первых партнеров логиста по пунктам выдачи. География совместных точек охватывает все регионы России.

«Мы работаем с „220 Вольт“ с момента создания партнерской сети ПВЗ, это один из наших важнейших клиентов, сотрудничество с которым мы высоко ценим, — отметила Ирина Зильберберг, начальник управления сети Pickup DPD в России. — Около 50% получателей в пунктах выдачи предпочитают оплату картой, поэтому введение эквайринга — необходимый шаг к повышению удобства пользователей».

Автор: Анна
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