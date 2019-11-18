DPD Pickup запустил эквайринг в пунктах выдачи 220 Вольт

Оператор экспресс-доставки и логистики DPD в России ввел возможность оплаты картой в пунктах выдачи Pickup в магазинах «220 Вольт», ведущего российского ритейлера в сегменте DIY&Household.

Услуга эквайринга стала доступна с октября 2019 года в 90% ПВЗ DPD Pickup в точках «220 Вольт». Пункты работают на выдачу малогабаритных (с измерениями 130 на 130 см и весом 15 кг) и крупногабаритных (200*200 см, 30 кг) посылок.

История сотрудничества двух компаний началась в 2016 году, DIY-ритейлер стал одним из первых партнеров логиста по пунктам выдачи. География совместных точек охватывает все регионы России.