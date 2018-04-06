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DPD представила мобильное приложение

DPD в России, крупнейший коммерческий оператор российского рынка экспресс-доставки и логистики, представила мобильное приложение. С апреля оно доступно в App Store и Google Play. Приложение позволит управлять доставкой онлайн и всегда быть в курсе того, что происходит с заказом.

Как только интернет-магазин передает заказ в DPD, пользователю приложения приходит уведомление о планируемой дате доставки. Отслеживать дальнейший статус посылки можно в приложении в режиме онлайн. При этом нет необходимости постоянно проверять, что происходит с заказом, — push-уведомления будут приходить при любом изменении его статуса.

С помощью приложения DPD пользователь может менять дату, временной интервал и адрес в пределах одного населенного пункта. Есть возможность отказаться от доставки или переадресовать заказ в пункт выдачи Pickup.

Для поиска ближайшего пункта предусмотрена интерактивная карта. Удобный фильтр позволит отсортировать точки не только по географическому положению, но и по графику работы, а также по возможным опциям оплаты и типам подразделений (терминал, пункт выдачи, постамат). Если покупателю нужна примерочная, то пункт, где доступна эта услуга, тоже можно найти благодаря интерактивной карте. В приложении содержится подробная информация о местонахождении всех пунктов, и есть возможность построить маршрут.

«Уже сейчас 56% наших клиентов управляют доставкой через онлайн-сервис, и их число будет расти. Благодаря приложению отслеживать заказ и вносить изменения станет еще удобнее, — говорит Алексей Смуров, начальник отдела клиентских сервисов DPD в России. — Мы планируем развивать приложение, в следующей версии будет доступна опция оформления заказа».

Автор: Анна
Теги: приложение доставка
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