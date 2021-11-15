DPD рассказал о самых популярных товарах для доставки
Логистический оператор DPD подводит итоги трех кварталов 2021 года по отправкам внутри страны. По статистике, россияне чаще пользуются доставкой одежды и обуви, а также косметики и парфюмерии в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Общее количество отправок для покупателей интернет-магазинов заметно выросло в прошлом году: в ноябре 2020 DPD выполнила на 78 процентов больше доставок, чем годом ранее. В настоящее время объемы не только не снизились, но и увеличились на 4 процента — стабильный высокий спрос еще раз подтверждает, что пандемия и закрытие части офлайн-магазинов не стали временным фактором развития данной отрасли.
Самыми популярными товарами для доставки из интернет-магазинов остаются косметика и парфюмерия, а также одежда и обувь. На смену медицинским изделиям, востребованным в прошлом году, пришли электроника и бытовая техника. Так, по данным исследования РБК «Аудитория российских онлайн-покупателей 2021», наиболее популярными и развитыми на отечественном рынке e-commerce категориями товаров, приобретаемыми в интернете, также стали одежда, обувь и аксессуары: за последний год их приобретали 62% респондентов. Другой высоко востребованной категорией товаров стала косметика и парфюмерия: 47% респондентов хотя бы раз за последний год приобретали товары из данной категории онлайн.
Одежда и косметика вошли в топ-5 самых популярных для доставки категорий товаров среди бизнес-клиентов DPD в России. При этом наибольший рост по итогам трех кварталов 2021 года показали:
- Автозапчасти — на 101 процент
- Одежда и обувь — на 36 процентов
- Медицинская промышленность — на 21 процент
- Музыкальные инструменты — на 18 процентов
- Косметика и парфюмерия — на 16 процентов
«DPD в России продолжает укреплять свои позиции на рынке в роли ведущего логистического оператора. Мы не только удерживаем доставку на значительно выросшем уровне прошлого года, которому поспособствовала пандемия, но и уделяем большое внимание клиентскому опыту. Недавно мы первыми среди логистов запустили функцию оплаты чаевых курьеру и программу лояльности для бизнеса. Сеть пунктов выдачи заказов также растет день ото дня: на данный момент количество точек превысило отметку в 5,5 тысяч», — рассказывает Алексей Мерзляков, директор по маркетингу DPD в России.