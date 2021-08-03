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DPD реализовал функцию оплаты чаевых курьеру в приложении

DPD, ведущий логистический оператор, выпустил обновленную версию мобильного приложения. Теперь пользователи смогут отметить работу курьера с помощью чаевых.

Оставить вознаграждение можно, введя сумму на свое усмотрение или же выбрав одну из предложенных: оплата проходит через Apple Pay или Google Pay. Деньги на счет курьера поступят моментально благодаря популярному сервису для приема чаевых.

«Ранее в приложение DPD была добавлена форма оценки работы курьера: получатель может оставить развернутый отзыв или отметить любую из предложенных категорий: пунктуальность, вежливость, настроение, — рассказывает Алексей Мерзляков, директор по маркетингу DPD в России. — Это позволило получателям влиять на качество доставки. Следующим шагом стала функция оплаты чаевых, которую мы реализовали первыми среди логистических операторов. Уверен, это поможет нам улучшить работу курьерской службы».

Ежемесячно DPD замеряет NPS B2C-получателей, опрашивая 30-40 тысяч пользователей. Третий месяц подряд индекс NPS превышает 70 пунктов. Кроме того, респонденты оценивают профессионализм и вежливость курьера. Так, с начала года количество пользователей, поставивших курьерам максимальные оценки, выросло на пять процентных пунктов.

Мобильное приложение позволяет получателю управлять процессом доставки: пользователям доступны оформление и отслеживание статуса отправления, изменение даты и адреса доставки, оплата онлайн и оформление возврата. Основные события дублируются в push-уведомлениях, а связаться с оператором и получить быструю помощь по возникшему вопросу можно в чате любого мессенджера.

На данный момент функция оплаты чаевых доступна пользователям операционной системы Android, обновление для платформы iOS будет анонсировано в ближайшее время.

Автор: Анна
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