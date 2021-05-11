DPD совместно с Radius Group построят сортировочный терминал

Логистический оператор DPD заключил с девелопером и собственником складской и индустриальной недвижимости Radius Group долгосрочный договор аренды сортировочного терминала на юге Москвы по схеме bts (built to suit). Общая площадь объекта составит 30 000 кв. м. Консультантом сделки выступила международная консалтинговая компания в сфере недвижимости Cushman & Wakefield. Генеральный подрядчик — ООО «Мега-Строй-М». В логистическом центре будут работать около 1000 сотрудников. Ввод в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2022 года, начало операций — на 3 квартал 2022 года.

Новый хаб станет крупнейшим терминалом DPD в Восточной Европе и СНГ. Он будет расположен на территории индустриального парка «Южные Врата». Это крупнейший производственно-складской комплекс в России, сертифицированный по международным стандартам энергоэффективности и экологичности BREEAM и LEED, площадь всего объекта составляет 550 000 м2.

При выборе площадки для DPD было важно не только высокое качество складских помещений и инженерной инфраструктуры, но и стратегические месторасположение ИП «Южные Врата»: комплекс находится на пересечении трех трасс федерального значения — А-107, скоростной трассы М-4 (Дон) и А-113 ЦКАД, в непосредственной близости от ключевой воздушной гавани столицы — аэропорта Домодедово, и всего в 20 минутах от Москвы. Из столицы по направлению к «Южным Вратам» располагаются пять крупных областных городов — Видное, Домодедово, Белые Столбы, Ступино и Кашира. Такое месторасположение терминала даст дополнительную возможность трудоустройства в крупную международную компанию для их жителей. А близость железнодорожных станций и автобусной остановки позволит добираться до рабочего места за небольшой промежуток времени.

«Новый терминал станет центральным хабом DPD в России для сортировки посылок. Мы рады выбрать надежного застройщика, который предлагает не только удобное месторасположение для нас и наших клиентов, но и гарантирует экологичность застройки. Энергоэффективные технологии строительства позволят экономить ресурсы, а новейшее оборудование, которым мы оснастим хаб, — еще больше повысить качество сервиса. Благодаря уникальной сортировочной системе мы сможем оперативно обрабатывать в разы больше посылок». Анна Матвеева, директор по операциям DPD в России

«DPD — это крупная международная компания и один из самых требовательных заказчиков на рынке, в том числе в вопросах экологии. Наш контракт будет выполняться по детально проработанному техническому заданию, это касается как самого объекта, так и прилегающей территории, парковок и т.д. Мы рады, что для строительства своего стратегического и крупнейшего логистического хаба был выбран Radius Group. Это подтверждает нашу многолетнюю репутацию профессионального девелопера и социально ответственной компании». Захар Вальков, исполнительный директор Radius Group

«Благодаря профессиональной команде Radius Group компания DPD получит новый полностью кастомизированный хаб в соответствии с высокими требованиями логистических процессов компании. Это пример реализации идеального для клиента здания по обработке посылок, включая трехсторонний кросс-докинг (сквозное складирование) и уникальный конструктив для работы автоматизированной сортировочной линии с потенциалом расширения в будущем. Спасибо всем участникам сделки за профессионализм и новый уникальный проект на рынке». Александр Кулаков, партнер, руководитель направления по работе с корпоративными клиентами департамента складской и индустриальной недвижимости Cushman & Wakefield

Стратегическое местонахождение терминала решит сразу несколько задач. Непосредственная близость к Каширскому и Новокаширскому шоссе позволит добираться до Москвы за двадцать минут. Дорога до аэропорта Домодедово составит пятнадцать минут, а Московское малое кольцо обеспечит эффективную логистику в регионы. Еще больше возможностей для транспортировки открывает недавно построенная новая федеральная трасса Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД).