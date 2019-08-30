DPD в Германии: грузовые велосипеды для доставки

DPD начала использовать для доставки в центре Лейпцига грузовые велосипеды модели MovR компании Rytle. Экологичный транспорт не производит никаких вредных выбросов, снижая нагрузку на городскую среду.

Велосипед удобен для доставки посылок по городу, для него не станут помехой пробки и плотная застройка. MovR сконструирован таким образом, что остается маневренным даже при полной загрузке. Встроенный электродвигатель позволяет развивать скорость до 25 км/ч.

Доставка на грузовых велосипедах работает следующим образом. Посылки помещают в контейнеры. По утрам в центральном сортировочном центре такой контейнер устанавливают на транспортное средство. После того, как все заказы доставлены, курьер возвращается, чтобы заменить пустой контейнер на полный. Это экономит время, потому что, в отличие от MovR, многие модели грузовых велосипедов имеют несъемный контейнер, и посылки нужно загружать в него.

В Лейпциге такой способ доставки DPD использует впервые. В других немецких городах, например, Берлине и Нюрнберге, жители уже привыкли к грузовым велосипедам DPD на улицах.