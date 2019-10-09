DPD в России открыла высокотехнологичный хаб в Икше

DPD в России, крупнейший коммерческий оператор российского рынка экспресс-доставки и логистики, открыла новый высокотехнологичный хаб к северу от Москвы.

Терминал расположен в складском комплексе класса А «Белый Раст Логистика» в Дмитровском городском округе, Икша. Он заменит собой складской комплекс в Митино и станет северным распределительным центром DPD.

Хаб предназначен для обработки любых отправлений: от конверта до крупногабаритных грузов, география доставки — вся территория России.

Площадь нового хаба составляет более 16 000 м2. По сравнению с комплексом в Митино производственные возможности нового терминала выше в два раза. Кроме того, и на передней, и на задней стенах помещения расположены доки — в общей сложности 32 — благодаря чему увеличены возможности погрузки-разгрузки автомобилей.

Терминал оснащен уникальным для российского рынка вертикальным сортером Interroll. Cross-belt, самая современная и высокоскоростная технология сортировки, а также 43 сортировочных и 4 подающих рукава обеспечивают первоклассную производительнось. Система способна обрабатывать до 7500 посылок в час. Весь огромный механизм сортировочной части работает от одного большого двигателя, что значительно снижает энергопотребление. Конструкция устройства более проста и надежна за счет меньшего количества движущихся деталей. Мониторы на линии высвечивают сценарии отправки, минимизируя возможность ошибки.

Терминал оборудован современной системой видеонаблюдения, вход и выход осуществляются по магнитным картам — такой комплекс мер обеспечивает повышенную безопасность. Для персонала организованы современные условия труда. Поскольку количество доков в хабе повышено, площадка оборудована тепловыми завесами.