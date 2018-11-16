DPD в России отмечает пятикратный рост доставки e-com крупногабарита
DPD в России отмечает опережающий рост доставки заказов крупногабаритных онлайн-товаров. За полгода объем отправлений по услуге DPD Online Max, специально разработанной для этого сегмента, увеличился в пять раз, а количество отправок в день измеряется сотнями.
Услуга предусматривает отправку грузов до 1000 кг, при этом оплата наложенным платежом возможна для 99% адресов, обслуживаемых DPD. Решение актуально в первую очередь для доставки бытовой техники, мебели, товаров DIY, а также отдельных позиций детского и спортивного ассортимента, приобретаемых онлайн. Тариф начинается от 150 рублей без учета НДС. География доставки — более 18 000 населенных пунктов России.
«Онлайн-ритейлеры из сегментов электроники и DIY занимают практически половину среди „Топ-1000 крупнейших интернет-магазинов России“, по версии Data Insight, — говорит Мария Зайцева, директор по развитию сервисов В2С DPD в России. — Этот факт — еще одно подтверждение востребованности услуг по доставке крупногабаритных товаров».
В сочетании с DPD Online Max клиенты компании пользуются и опцией «Доставка крупногабаритных посылок»: товары свыше 30 кг, заказанные в интернет-магазинах, сотрудники DPD поднимают на нужный этаж. При этом стоимость не зависит ни от наличия лифта в здании, ни от этажа, на котором расположена квартира получателя. Опция доступна не только для DPD Online Max, но и для ряда других услуг компании.
«Как и DPD Online Max, опция „Доставка крупногабаритных посылок“ демонстрирует уверенный рост: количество заказов за полгода увеличилось десятикратно. Самыми активными ее пользователями предсказуемо оказались Москва и Санкт-Петербург, — комментирует Марина Соколовская, руководитель проектов В2С и С2С DPD в России. — В двух столицах опцию заказывают 66% получателей крупногабаритных посылок. А третье место поделили Ростов-на-Дону, Тюмень и Новосибирск, где 12% покупателей запрашивают доставку крупногабарита с подъемом на этаж».