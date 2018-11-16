DPD в России отмечает пятикратный рост доставки e-com крупногабарита

DPD в России отмечает опережающий рост доставки заказов крупногабаритных онлайн-товаров. За полгода объем отправлений по услуге DPD Online Max, специально разработанной для этого сегмента, увеличился в пять раз, а количество отправок в день измеряется сотнями.

Услуга предусматривает отправку грузов до 1000 кг, при этом оплата наложенным платежом возможна для 99% адресов, обслуживаемых DPD. Решение актуально в первую очередь для доставки бытовой техники, мебели, товаров DIY, а также отдельных позиций детского и спортивного ассортимента, приобретаемых онлайн. Тариф начинается от 150 рублей без учета НДС. География доставки — более 18 000 населенных пунктов России.

«Онлайн-ритейлеры из сегментов электроники и DIY занимают практически половину среди „Топ-1000 крупнейших интернет-магазинов России“, по версии Data Insight, — говорит Мария Зайцева, директор по развитию сервисов В2С DPD в России. — Этот факт — еще одно подтверждение востребованности услуг по доставке крупногабаритных товаров».

В сочетании с DPD Online Max клиенты компании пользуются и опцией «Доставка крупногабаритных посылок»: товары свыше 30 кг, заказанные в интернет-магазинах, сотрудники DPD поднимают на нужный этаж. При этом стоимость не зависит ни от наличия лифта в здании, ни от этажа, на котором расположена квартира получателя. Опция доступна не только для DPD Online Max, но и для ряда других услуг компании.