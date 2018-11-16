+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

DPD в России отмечает пятикратный рост доставки e-com крупногабарита

Смотрите в каталоге
DPD
DPD
Курьерские службы

DPD в России отмечает опережающий рост доставки заказов крупногабаритных онлайн-товаров. За полгода объем отправлений по услуге DPD Online Max, специально разработанной для этого сегмента, увеличился в пять раз, а количество отправок в день измеряется сотнями.

Услуга предусматривает отправку грузов до 1000 кг, при этом оплата наложенным платежом возможна для 99% адресов, обслуживаемых DPD. Решение актуально в первую очередь для доставки бытовой техники, мебели, товаров DIY, а также отдельных позиций детского и спортивного ассортимента, приобретаемых онлайн. Тариф начинается от 150 рублей без учета НДС. География доставки — более 18 000 населенных пунктов России.

«Онлайн-ритейлеры из сегментов электроники и DIY занимают практически половину среди „Топ-1000 крупнейших интернет-магазинов России“, по версии Data Insight, — говорит Мария Зайцева, директор по развитию сервисов В2С DPD в России. — Этот факт — еще одно подтверждение востребованности услуг по доставке крупногабаритных товаров».

В сочетании с DPD Online Max клиенты компании пользуются и опцией «Доставка крупногабаритных посылок»: товары свыше 30 кг, заказанные в интернет-магазинах, сотрудники DPD поднимают на нужный этаж. При этом стоимость не зависит ни от наличия лифта в здании, ни от этажа, на котором расположена квартира получателя. Опция доступна не только для DPD Online Max, но и для ряда других услуг компании.

«Как и DPD Online Max, опция „Доставка крупногабаритных посылок“ демонстрирует уверенный рост: количество заказов за полгода увеличилось десятикратно. Самыми активными ее пользователями предсказуемо оказались Москва и Санкт-Петербург, — комментирует Марина Соколовская, руководитель проектов В2С и С2С DPD в России. — В двух столицах опцию заказывают 66% получателей крупногабаритных посылок. А третье место поделили Ростов-на-Дону, Тюмень и Новосибирск, где 12% покупателей запрашивают доставку крупногабарита с подъемом на этаж».

Компании и сервисы: DPD
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

22 ноября / Комментарии
Яндекс.Маркет построит первый собственный склад

Яндекс.Маркет построит первый собственный склад

На международном форуме «Транспорт России», который проходит в Москве с 20 по 23 ноября, Яндекс.Маркет и правительство Ростовской области подписали соглашение о развитии логистической инфраструктуры для электронной коммерции в регионе.

далее →

22 ноября / Комментарии
«Ситилинк» и DPD расширяют сети пунктов по выдаче интернет-заказов

«Ситилинк» и DPD расширяют сети пунктов по выдаче интернет-заказов

Один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники и других товаров — электронный дискаунтер «Ситилинк», объявляет о стратегическом партнерстве с лидером рынка экспресс-доставки — DPD в России.

далее →

20 ноября / Комментарии
Маркетплейc JOOM в 2 раза сократил время доставки товаров

Маркетплейc JOOM в 2 раза сократил время доставки товаров

Международный онлайн-маркетплейс JOOM в два раза сократил срок доставки товаров в Россию. Подобных результатов компании удалось достичь всего за месяц благодаря переходу на собственную логистическую службу Joom Logistics.

далее →

19 ноября / Комментарии
X5 и Совкомбанк создали совместное предприятие по развитию сети почтоматов

X5 и Совкомбанк создали совместное предприятие по развитию сети почтоматов

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, и Совкомбанк, один из крупнейших частных банков в России, объявляют о закрытии сделки по созданию совместного предприятия (СП), специализирующегося на выдаче заказов из интернет-магазинов через сеть почтоматов (локеров).

далее →

2 ноября / Комментарии
В магазинах «Обуви России» откроются пункты выдачи заказов PickPoint

В магазинах «Обуви России» откроются пункты выдачи заказов PickPoint

Группа компаний «Обувь России», первая публичная компания российского fashion-ритейла, и компания PickPoint, ведущий логистический оператор рынка e-commerce, объявили об открытии нового совместного проекта по созданию сети пунктов выдачи онлайн-заказов на федеральной базе магазинов ГК «Обувь России».

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!