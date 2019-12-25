DPD в России переходит на «Облачные кассы»

Логистический оператор DPD в России запустил проект «Облачные кассы» — переход на электронные чеки при оплате отправлений.

Новое решение связано с принятием № 129-ФЗ от 06.06.19 «О внесении изменений в федеральный закон „О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации“», цель которого — внедрение более современных технических средств: в частности, использование облачного сервиса и специализированного мобильного приложения для формирования онлайн-чеков. Проект DPD в России полностью отвечает этим требованиям.

Компания отказывается от использования бумажного чека при вручении отправки. Курьер может предоставить его клиенту одним из следующих способов:

на заранее указанный e-mail в момент расчета направить ссылку, по которой можно бесплатно скачать чек;

в момент оплаты показать клиенту для считывания QR-код на дисплее мобильного телефона, смартфона или другого компьютерного устройства.

За 3 месяца удалось подготовить инфраструктуру и запустить пилотное решение. С ноября 2019, благодаря реализации проекта, курьерам DPD не приходится возить с собой объемные мобильные кассы.