DPD в России подключила доставку товаров с маркировкой

Коммерческий логистический оператор DPD в России с начала весны этого года предоставляет клиентам-ритейлерам возможность транспортировать ряд товаров с индивидуальной маркировкой в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 792-р «Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации».

В данный момент уникальный DataMatrix-код маркировки присваивается каждому товару, например, из таких категорий, как обувь, шубы, изделия легкой промышленности и парфюмерия. Передать его в систему DPD можно несколькими способами — в частности, по стандартной интеграции или в MyDPD.

Для логиста DataMatrix-код пока обязателен в двух случаях: если посылка доставляется с наложенным платежом, и если заказ выкупается получателем частично. В первой ситуации DPD печатает чек с маркировкой (процедура предписана Федеральным законом № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации»), что исключает возможность путаницы. При втором сценарии курьер сканирует наклейку с DataMatrix-кодом на выбранном получателем товаре (чек также печатается), что страхует и ритейлера, и логиста от риска нарушения закона: в чек попадает маркировка именно проданного товара.

Распоряжение Правительства РФ должно было вступить в силу 1 марта 2020 года, однако теперь оно становится обязательным для всех продавцов и логистических провайдеров с 1 июля: реализовывать и перевозить можно будет только промаркированную обувь, вне зависимости от того, в какой момент получатель оплачивает заказ, и полностью ли его выкупает.