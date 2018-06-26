DPD в России снова победила с роботом Юлей

DPD в России, коммерческий оператор российского рынка экспресс-доставки, победила в конкурсе проектов Logistic Chain Performance Rating 2018. Компания выиграла в номинации «Лучшая практика внедрения в области логистики».

DPD представила на конкурсе робота-оператора Юлю. Это решение на основе искусственного интеллекта, функционирующее с лета 2017 года. В основе сервиса — Text-To-Speech (TTS), технология синтеза устной речи, используемая для общения с клиентами в автоматическом режиме без участия специалиста контакт-центра. К июню 2018 года уже более 34% входящих и 38% исходящих звонков обрабатываются без привлечения сотрудников. При этом доля клиентов, которые предпочитают продолжить разговор с оператором контакт-центра после общения с роботом Юлей, сократилась до 28% на данный момент с 58% в ноябре прошлого года.

«Победа в конкурсе Logistic Chain Performance Rating 2018 — еще одна награда за робота-оператора, — отмечает Марина Жегалина, начальник управления развития обслуживания клиентов DPD в России. — В апреле этого года мы получили международную премию СХ WORLD AWARDS в номинации „Лучшее применение технологий в клиентском опыте“. Признание со стороны рынка очень мотивирует двигаться дальше».