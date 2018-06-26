+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

DPD в России снова победила с роботом Юлей

DPD в России, коммерческий оператор российского рынка экспресс-доставки, победила в конкурсе проектов Logistic Chain Performance Rating 2018. Компания выиграла в номинации «Лучшая практика внедрения в области логистики».

DPD представила на конкурсе робота-оператора Юлю. Это решение на основе искусственного интеллекта, функционирующее с лета 2017 года. В основе сервиса — Text-To-Speech (TTS), технология синтеза устной речи, используемая для общения с клиентами в автоматическом режиме без участия специалиста контакт-центра. К июню 2018 года уже более 34% входящих и 38% исходящих звонков обрабатываются без привлечения сотрудников. При этом доля клиентов, которые предпочитают продолжить разговор с оператором контакт-центра после общения с роботом Юлей, сократилась до 28% на данный момент с 58% в ноябре прошлого года.

«Победа в конкурсе Logistic Chain Performance Rating 2018 — еще одна награда за робота-оператора, — отмечает Марина Жегалина, начальник управления развития обслуживания клиентов DPD в России. — В апреле этого года мы получили международную премию СХ WORLD AWARDS в номинации „Лучшее применение технологий в клиентском опыте“. Признание со стороны рынка очень мотивирует двигаться дальше».

«В ближайших планах у нас продолжение обучения робота Юли, а впоследствии — создание нейронной сети для общения с получателями в соцсетях, чате, на сайте DPD и по телефону. Мы также рассчитываем около половины голосовой нагрузки перевести в неголосовую», — комментирует Наталия Тишкова, директор департамента обслуживания клиентов DPD в России.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

21 июня / Комментарии
eBay и DHL расширяют возможности российских экспортеров

eBay и DHL расширяют возможности российских экспортеров

eBay и DHL Express запустили сотрудничество, которое позволит российским экспортным продавцам проще, быстрее и выгоднее доставлять товары зарубежным покупателям.

далее →

18 июня / Комментарии
AliExpres открывает пункты самовывоза заказов

AliExpres открывает пункты самовывоза заказов

Китайская торговая платформа AliExpress (входит в холдинг Alibaba Group) запустила доставку заказов через пункты выдачи и постаматы.

далее →

15 июня / Комментарии
QIWI и PickPoint запустили в работу более 1000 компактных постаматов

QIWI и PickPoint запустили в работу более 1000 компактных постаматов

Группа QIWI, ведущий платежный сервис нового поколения в России и странах СНГ, и компания PickPoint, логистический оператор рынка e-commerce, объявляют промежуточные результаты совместного проекта по развитию сети компактных постаматов в России.  

далее →

14 июня / Комментарии
Первые итоги сервиса предоплаченных посылок от «Почты России»

Первые итоги сервиса предоплаченных посылок от «Почты России»

Более 30 тыс. оформленных и оплаченных онлайн посылок отправили из Центров выдачи и приема посылок «Почты России» москвичи с начала 2018 г., сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России».

далее →

9 июня / Комментарии
Приложение «Утконоса» объявлено лидером в сфере доставке еды

Приложение «Утконоса» объявлено лидером в сфере доставке еды

8 июня на экспертной дискуссии «Мобильные технологии в ритейле» в рамках Недели российского ритейла были представлены мобильные приложения-лидеры в сегменте доставки продуктов питания с точки зрения клиентского опыта.  

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!