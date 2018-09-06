DPD в России стала эксклюзивным логистическим провайдером Xiaomi в РФ
DPD в России, крупнейший коммерческий оператор отечественного рынка экспресс-доставки, стала эксклюзивным логистическим провайдером Xiaomi в РФ. DPD будет доставлять заказы, сделанные на mi.com, недавно открытом официальном интернет-магазине компании.
Xiaomi — один из лидеров мирового рынка смартфонов. Согласно данным IDC, он входит в ТОП5 по итогам второго квартала 2018 года с долей более 9%. В России, по данным ритейлеров, за первое полугодие бренд продемонстрировал трехкратное увеличение доли рынка.
В официальном онлайн-магазине китайского производителя сейчас представлены только фирменные смартфоны, в дальнейшем ассортимент пополнится и другими устройствами: роботами-пылесосами, компьютерами и аксессуарами. Среди моделей, которые можно купить уже сейчас, — новейший POCOPHONEF1.
Доставка этого смартфона была организована DPD совместно с топ-менеджером Xiaomi. Первые экземпляры устройства покупателям торжественно вручал Томми Лю, глава российского представительства.
«Китайские производители смартфонов завоевывают все большую популярность среди российских потребителей. По итогам первого полугодия наиболее известные производители из этой страны заняли около трети рынка в штучном выражении, что в полтора раза больше по сравнению с предыдущим годом, — комментирует Вячеслав Саркисов, директор по международным продажам DPD в России. — У нас богатый опыт работы как в отрасли телеком, так и с китайскими онлайн-магазинами, поэтому мы настроены на плодотворное и долгосрочное сотрудничество».