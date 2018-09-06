DPD в России стала эксклюзивным логистическим провайдером Xiaomi в РФ

DPD в России, крупнейший коммерческий оператор отечественного рынка экспресс-доставки, стала эксклюзивным логистическим провайдером Xiaomi в РФ. DPD будет доставлять заказы, сделанные на mi.com, недавно открытом официальном интернет-магазине компании.

Xiaomi — один из лидеров мирового рынка смартфонов. Согласно данным IDC, он входит в ТОП5 по итогам второго квартала 2018 года с долей более 9%. В России, по данным ритейлеров, за первое полугодие бренд продемонстрировал трехкратное увеличение доли рынка.

В официальном онлайн-магазине китайского производителя сейчас представлены только фирменные смартфоны, в дальнейшем ассортимент пополнится и другими устройствами: роботами-пылесосами, компьютерами и аксессуарами. Среди моделей, которые можно купить уже сейчас, — новейший POCOPHONEF1.

Доставка этого смартфона была организована DPD совместно с топ-менеджером Xiaomi. Первые экземпляры устройства покупателям торжественно вручал Томми Лю, глава российского представительства.