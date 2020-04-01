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DPD в России вводит бесконтактную доставку

Коммерческий логистический оператор DPD в России вводит бесконтактную доставку. Когда к получателю приезжает курьер, показывать ему паспорт и ставить подпись теперь не требуется: сотрудник DPD запрашивает PIN-код и оставляет заказ у двери.

Компания заботится о безопасности клиентов и сотрудников и применяет бесконтактную доставку. Во избежание лишних рисков для подтверждения приема посылки достаточно сообщить сотруднику DPD по телефону или на безопасном расстоянии (не менее полутора метров) PIN-код.

Первыми на новую систему перешли Москва и Санкт-Петербург, с сегодняшнего дня услуга начинает действовать в регионах.

Получение посылок по PIN-коду в пунктах сети Pickup было реализовано DPD в России еще летом 2019 года, сейчас решение адаптировали для курьерской доставки.

Компания ежедневно принимает и доставляет сотни тысяч отправлений по всей стране и за ее пределами. В число клиентов DPD входят поставщики и производители таких социально значимых товаров, как медицинские материалы и оборудование, предметы первой необходимости и многое другое.

DPD работает в бесперебойном режиме из-за социально-экономической роли, которую выполняет как логистическая и курьерская компания. Остановка работы даже на неделю может привести к существенному нарушению производственно-технического цикла и негативно отразиться на огромном множестве людей, доверивших логисту свои посылки и отправления.

Автор: Анна
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