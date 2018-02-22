+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

DPD в России взяла на работу робота-оператора

DPD в России, крупнейший негосударственный оператор российского рынка экспресс-доставки, внедрил в работу колл-центра робота-оператора. Юля — это решение на базе искусственного интеллекта, выполняющее функции специалиста контактного центра. Благодаря этому около 30% звонков обрабатываются без участия сотрудников.

Сервис позволяет повысить доступность и эффективность работы контактного центра без увеличения штата специалистов. В его основе — Text-To-Speech (TTS), технология синтеза речи, предназначенная для обслуживания клиентов в автоматическом режиме без участия оператора.

В июле 2017 эта технология была внедрена на исходящих звонках. В день Юля совершает около пяти тысяч исходящих звонков, информируя получателей о статусе доставки. Осенью Юля научилась обслуживать и входящие звонки.

В январе 2018 года робот сделал 30% исходящих и обработал 28% входящих звонков, что соответственно на 2% и на 4% больше показателей предыдущего месяца. Оставшуюся часть звонков совершали операторы. В планах компании довести долю звонков, обслуженных в автоматическом режиме, до 40%.

«Благодаря технологии Text-To-Speech мы можем улучшать доступность контактного центра, не привлекая при этом дополнительный персонал, — говорит Наталья Плетнева, директор по продажам DPD в России. — После успешной имплементации решения в РФ, планируем использовать его и в других странах Таможенного Союза, например, сейчас в разработке проект в Казахстане и Беларуси».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

21 февраля / Комментарии
Hermes будет выдавать товары интернет-магазина myToys.ru

Hermes будет выдавать товары интернет-магазина myToys.ru

С февраля 2018 года для покупателей интернет-магазина детских товаров myToys.ru  доступна доставка и выдача отправлений в сети пунктов Hermes по всей России.

далее →

14 февраля / Комментарии
Заказы из иностранных интернет-магазинов «зависли» в Шереметьево

Заказы из иностранных интернет-магазинов «зависли» в Шереметьево

Изменение схемы работы грузового оператора "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево в конце января и снегопад в начале февраля привели к сбою при ввозе заказов из иностранных интернет-магазинов. Для его ликвидации "Аэрофлот" объявлял пятидневное эмбарго на транзит импортных грузов через "Шереметьево".

далее →

9 февраля / Комментарии
ВТБ вложит 30 млрд рублей в строительство логистических центров «Почты России»

ВТБ вложит 30 млрд рублей в строительство логистических центров «Почты России»

ВТБ собирается вложить 30 млрд рублей в создание в России сети из 40 логистических распределительных центров "Почты России", которые «будут работать как для "Почты", так и для интернет-торговли». Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

далее →

8 февраля / Комментарии
Покупатели выбирают Pickup

Покупатели выбирают Pickup

DPD в России, крупнейший негосударственный оператор российского рынка экспресс-доставки и логистики, подвела итоги работы партнерской сети пунктов приема и выдачи посылок Pickup. В 2017 году покупатели получили в 4,5 раза больше посылок, чем годом ранее.

далее →

2 февраля / Комментарии
PickPoint и «Ситилинк» стали партнерами

PickPoint и «Ситилинк» стали партнерами

Электронный дискаунтер «Ситилинк» и логистический оператор PickPoint объявляют о начале сотрудничества в рамках интеграции пунктов выдачи товаров «Ситилинк-мини» с сетью пунктов выдачи заказов PickPoint.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!