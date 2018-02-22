DPD в России взяла на работу робота-оператора
DPD в России, крупнейший негосударственный оператор российского рынка экспресс-доставки, внедрил в работу колл-центра робота-оператора. Юля — это решение на базе искусственного интеллекта, выполняющее функции специалиста контактного центра. Благодаря этому около 30% звонков обрабатываются без участия сотрудников.
Сервис позволяет повысить доступность и эффективность работы контактного центра без увеличения штата специалистов. В его основе — Text-To-Speech (TTS), технология синтеза речи, предназначенная для обслуживания клиентов в автоматическом режиме без участия оператора.
В июле 2017 эта технология была внедрена на исходящих звонках. В день Юля совершает около пяти тысяч исходящих звонков, информируя получателей о статусе доставки. Осенью Юля научилась обслуживать и входящие звонки.
В январе 2018 года робот сделал 30% исходящих и обработал 28% входящих звонков, что соответственно на 2% и на 4% больше показателей предыдущего месяца. Оставшуюся часть звонков совершали операторы. В планах компании довести долю звонков, обслуженных в автоматическом режиме, до 40%.
«Благодаря технологии Text-To-Speech мы можем улучшать доступность контактного центра, не привлекая при этом дополнительный персонал, — говорит Наталья Плетнева, директор по продажам DPD в России. — После успешной имплементации решения в РФ, планируем использовать его и в других странах Таможенного Союза, например, сейчас в разработке проект в Казахстане и Беларуси».