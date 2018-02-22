DPD в России взяла на работу робота-оператора

DPD в России, крупнейший негосударственный оператор российского рынка экспресс-доставки, внедрил в работу колл-центра робота-оператора. Юля — это решение на базе искусственного интеллекта, выполняющее функции специалиста контактного центра. Благодаря этому около 30% звонков обрабатываются без участия сотрудников.

Сервис позволяет повысить доступность и эффективность работы контактного центра без увеличения штата специалистов. В его основе — Text-To-Speech (TTS), технология синтеза речи, предназначенная для обслуживания клиентов в автоматическом режиме без участия оператора.

В июле 2017 эта технология была внедрена на исходящих звонках. В день Юля совершает около пяти тысяч исходящих звонков, информируя получателей о статусе доставки. Осенью Юля научилась обслуживать и входящие звонки.

В январе 2018 года робот сделал 30% исходящих и обработал 28% входящих звонков, что соответственно на 2% и на 4% больше показателей предыдущего месяца. Оставшуюся часть звонков совершали операторы. В планах компании довести долю звонков, обслуженных в автоматическом режиме, до 40%.