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DPD в России зафиксировала рост получений и отправок через DPD Pickup

DPD в России подвела итоги работы партнерской сети пунктов приема и выдачи отправлений Pickup в первом полугодии 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года покупатели получили в точках сети в два раза больше посылок.

В тройке лидеров по популярности, уже традиционно, два косметических бренда. Впервые в ТОП-3 — крупнейший российский онлайн-ритейлер Юлмарт. DPD в России предоставляет покупателям Юлмарта возможность забирать заказы в пунктах выдачи заказов сети Pickup с весны 2018 года.

Средний вес отправления в текущем году составляет около 3 кг, а доля посылок до 3 кг — более 50%.

Сеть Pickup популярна не только среди получателей, но и среди отправителей: так, за прошедшее полугодие 2018 года через партнерские пункты было отправлено в восемь раз больше посылок, чем за соответствующий период 2017 г. Для отправителей действует услуга DPD Shop to Shop с единым тарифом от 250 рублей как для внутригородских, так и для междугородних доставок. Цена формируется только исходя из веса посылки и не зависит от расстояния. Тариф действует для отправки между 2000 пунктов Pickup на территории РФ и Беларуси.

«Самовывоз становится популярнее день ото дня. Все больше покупателей хотят лично выбирать, где и когда им удобнее получать заказы, — говорит Ирина Зильберберг, начальник управления сети Pickup DPD в России. — Сеть Pickup позволяет сделать максимально комфортным и процесс получения, и процесс отправления: широкое географическое покрытие дает возможность найти оптимальную по расположению точку, а часы работы — забрать или отправить посылку в удобное пользователю время».

Автор: Анна
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