DPD в России запускает сервис доставки крупногабаритных грузов

DPD в России, крупнейший негосударственный оператор российского рынка экспресс-доставки и логистики, объявляет о запуске сервиса доставки крупногабаритных грузов DPD Online Max. Впервые федеральный перевозчик представляет специализированный продукт для крупногабаритных отправлений сегмента В2С с удобной и гибкой тарификацией.

По услуге DPD Online Max можно отправить посылку весом до 1000 кг с габаритами 350×160×180 см. И даже если размеры и вес посылки превышают максимальные, это не повод для отказа от сервиса: в этом случае возможность и стоимость пересылки согласовываются дополнительно.

DPD Online Max станет отличным решением для доставки бытовой техники, мебели, детских и спортивных товаров, а также товаров DIY из интернет-магазинов. Тариф на услугу зависит от веса посылки и города назначения и начинается от 150 рублей без учета НДС. География доставки — более 18 000 населенных пунктов России.

Чтобы тяжелую посылку, заказанную клиентом в интернет-магазине, подняли на нужный этаж, необходимо подключить опцию «Доставка крупногабаритных посылок». Ее стоимость не зависит ни от этажа, на котором расположена квартира покупателя, ни от наличия лифта в здании. Сейчас опция доступна в 21 крупнейшем городе РФ, со временем число городов будет расти.