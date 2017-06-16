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DPD вводит в России двухчасовой интервал курьерской доставки

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DPD
Курьерские службы

Экспресс-оператор DPD вводит в России двухчасовой интервал курьерской доставки, об этом говорится в пресс-релизе компании. 

Возможность оценить новый сервис у московских покупателей интернет-магазинов появилась 13 июня 2017 г. В будущем DPD планирует внедрить данную услугу в крупных региональных центрах.

Новая услуга, предлагаемая в рамках онлайн-сервиса Predict, сделает процесс приобретения товаров в интернете более удобным для покупателей, которые выбрали доставку курьером. В день прибытия заказа они получат SMS-уведомление с указанием двухчасового интервала приезда курьера. При этом на странице Predict покупатели по-прежнему могут изменить дату, время, адрес доставки, отказаться от нее либо переадресовать посылку в ближайший пункт выдачи Pickup, говорится в сообщении DPD.

Сокращение временного интервала стало возможным благодаря доработке IT-системы. Были внедрены три новых сервиса: разбор адресов, определение их геокоординат и маршрутизация на основе результатов геокодирования. В феврале началось тестирование данных сервисов в Москве. За три месяца на основании обратной связи от курьеров разработчики смогли значительно улучшить корректность выполнения всех расчетов. Результатом этой работы стал новый модуль, который позволяет полностью автоматизировать построение маршрута и предложить наиболее эффективный вариант перевозки с учетом транспортной загруженности города.

Теперь покупателям не нужно тратить много времени на ожидание курьера. В свою очередь, курьерская компания обеспечивает рост числа доставок с первого раза и получает возможность быстрее выполнять заявки интернет-магазинов.

Predict с двухчасовыми интервалами доставки уже стал знаковым сервисом DPDgroup в странах ЕС. И внедряя новую опцию для российских клиентов, экспресс-оператор приближается к европейским стандартам обслуживания.

В России данное направление только начинает развиваться и актуально, прежде всего, для крупных населенных пунктов. Из-за большой загруженности и постоянно меняющейся дорожной ситуации курьеры здесь не имеют возможности позвонить получателю, чтобы согласовать время приезда и выстроить кратчайший путь по всем адресам. Поэтому новая услуга сначала появится в Москве - регионе, где сложнее всего осуществить доставку на "последней миле". В дальнейшем сервис планируется к запуску в других миллионниках с большим количеством заказов - Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре.

Компании и сервисы: DPD
Автор: Анна
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