DPD вышла в Арктику

Компания DPD продолжает осваивать логистику Крайнего Севера — впервые открыт круглогодичный маршрут по Северному морскому пути. На первом рейсе через Северный Ледовитый океан доставлено более 3,5 тонн груза.

Логистика отправлений по Северному морскому пути смешанная. Груз принимают в поселке Икша Московской области и отправляют за полярный круг, на побережье Баренцева моря, — в Мурманск на автомобиле. Оттуда через океан по западному сектору Арктики в сопровождении ледоколов он стартует до самого северного международного морского порта в России в городе Дудинка. Конечная точка прибытия — Норильск, куда груз доставляют на автомобиле.

Средний срок доставки по маршруту Москва — Норильск для клиентов DPD составляет 23-34 рабочих дня. С момента запуска по Северному морскому пути было направлено три судна в сопровождении ледокола типа Арктика.

«Доставка на Север и в отдаленные регионы Сибири, в связи с климатическими условиями, имеет очень ограниченные сроки. Обычно навигация по таким маршрутам не превышает нескольких месяцев, однако спрос на логистику есть круглый год. Стратегической задачей запуска нового морского маршрута стала возможность перевозить грузы в течение всего года вне зависимости от сезона и погодных условий. Исключением станет месяц весеннего ледохода по Енисею. Северный морской путь с этой точки зрения является одним из самых удобных и перспективных маршрутов», — рассказывает директор по операциям DPD в России Анна Матвеева.

Большие шаги в освоении логистики Севера были сделаны два года назад. В 2019 DPD запустила первый речной маршрут по Енисею: Красноярск —Норильск — Красноярск. Период навигации составляет четыре месяца, с 1 июня по 30 сентября. Движение в одну сторону занимает десять дней. За два сезона по этому маршруту было перевезено более 50 тонн груза.