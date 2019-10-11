DPD запускает экологичную доставку с Renault

Коммерческий логистический оператор DPD в России начнет доставлять посылки на электромобилях Renault KANGOO Z.E. DPD закупила несколько транспортных средств для внутригородской доставки по Москве и Ростову-на-Дону.

Renault KANGOO Z.E. — это многофункциональный электромобиль, доступный в грузовой и пассажирской версиях, благодаря чему он легко адаптируется к различным задачам. KANGOO Z.E. имеет все преимущества электромобилей, а благодаря полезному объему, достигающему 4 600 л, грузоподъемности до 625 кг, длине до 2,89 м и задним дверям, открывающимся на 180°, является полноценным коммерческим автомобилем, способным эффективно решать задачи по транспортировке различных видов грузов.

Благодаря новым литий-ионному аккумулятору NMC мощностью 33 кВт и энергоэффективному двигателю с крутящим моментом 225 Н*м запас хода нового KANGOO Z.E 33 увеличился до 270 км в смешанном цикле. Новый трансформатор 7Kw позволяет полностью зарядить батарею за 6 часов, при этом один час зарядки обеспечивает запас хода на 35 км.

DPD в России как часть DPDgroup поддерживает программу корпоративно-социальной ответственности, одно из направлений которой — сокращение выбросов CO2. Так, в прошлом году эти показатели по всей компании снизились на 4% по сравнению с 2017 годом и на 15,2% по сравнению с 2013 годом. Цель DPDgroup: к 2025 году снизить выбросы СО2 в пересчете на посылку на 30% по сравнению с 2013 годом и поставить на маршрут 5 000 транспортных средств на альтернативном топливе.

Программа проводится в соответствии с обязательствами по Глобальному Договору ООН, к которому DPD присоединилась в 2016 году. DPDgroup организует парк транспорта в соответствии с местной cпецификой, единого решения для всех стран не существует. Компания уже использует грузовые электровелосипеды для доставки в городах Германии, а у DPD UK в центре Лондона есть первый в Великобритании терминал с полностью электрическим парком транспорта, который ежедневно доставляет 2000 посылок.

«DPDgroup продолжает оставаться № 1 на рынке компенсации выбросов CO2 в секторе CEP, и мы очень рады поддержать инициативу штаб-квартиры на локальном уровне, — говорит Алексей Мерзляков, директор по маркетингу DPD в России. — Уменьшая влияние на окружающую среду, мы прокладываем путь к умной городской логистике».

«Являясь пионером в области электромобилей, Renault в России и мире популяризирует частное и коммерческое использование автомобилей с нулевым выбросом. Мы рады, что такие крупные компании, как DPDgroup, поддерживают глобальный тренд на экологичный транспорт, и надеемся, что электромобили KANGOO Z.E. помогут нашему партнеру в достижении поставленных бизнес-задач», — отмечает Надежда Фролова, директор по корпоративным продажам Renault Россия.

Это уже не первый опыт сотрудничества логистического оператора и производителя автомобилей в области экологии и инноваций для улучшения и упрощения городской доставки. Осенью 2017 года на выставке в Ганновере DPDgroup совместно с Renault представила беспилотный концепт-кар EZ-PRO.