DPD запустил программу лояльности для бизнеса DPD Bonus

Логистический оператор DPD запустил программу лояльности DPD Bonus. Благодаря ей клиенты смогут накапливать бонусы и оплачивать ими до половины стоимости отправки.

Стать участником программы могут представители малого и среднего бизнеса, юридические лица, не участвующие в других акционных программах DPD. Механика начисления проста: десять процентов от чека за доставку услугой DPD STANDARD и двадцать за отправление другими. Списание бонусов возможно за отправку внутри страны по восьми тарифам, среди которых DPD STANDARD, DPD EXPRESS, DPD SHOP, DPD 18:00, DPD ECONOMY и другие.

Бонусы начисляются автоматически после каждого оплаченного счета за доставку из расчета один бонус = один рубль и действительны 90 дней с момента начисления.

«Наша программа лояльности для юридических лиц — первая на рынке логистики. Она отлично подойдет и для тех, кто только начинает развивать свой бизнес, и для компаний со стабильным потоком отправлений», — комментирует Алексей Мерзляков, директор по маркетингу DPD в России.

Выгоду от регистрации в программе лояльности можно рассчитать на сайте DPD — пользователям доступен калькулятор. Он поможет спрогнозировать сумму накопленных за месяц бонусов. После регистрации участнику начисляется двести приветственных бонусов, которыми можно оплатить часть счета за следующую отправку.