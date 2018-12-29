DPD запустила сеть почтоматов в Беларуси

DPD запустила сеть собственных почтоматов в Беларуси. Компания первой среди коммерческих логистических провайдеров страны вышла на рынок автоматических посылочных терминалов. Сейчас в Минске работают десять почтоматов, они являются частью сети DPD Pickup и доступны для российских онлайн-магазинов.

Почтомат (в Беларуси используется именно этот вариант названия) — еще один удобный способ получить онлайн-заказ. Забрать посылку можно без очередей и общения с сотрудником пункта выдачи. Для получения заказа нужно ввести два кода: идентификационный номер и разовый код, который придет в сообщении после того, как товар положат в ячейку.

Идентификация клиента — это обязательное требование законодательства. Получить индивидуальный номер в системе курьерской службы несложно: нужно зарегистрироваться на сайте логистического оператора, введя паспортные данные.

Сеть почтоматов ориентирована в большей степени на сегменты косметики и fashion, что обусловило выбор мест установки. Никакого внешнего размещения, все почтоматы находятся внутри помещений магазинов и торговых центров с постоянной положительной температурой. Это является гарантией того, что клиент получит посылку в том виде, в котором ее отправили.

«Запуск сети почтоматов — это в какой-то степени экспериментальный проект. Мы будем анализировать и оценивать готовность рынка Беларуси к подобному сервису, его потребности и ожидания, чтобы в дальнейшем предложить оптимальные решения всем клиентам, — говорит Александр Витковский, директор DPD в Беларуси. — Сейчас в почтоматах можно только получать посылки, но в дальнейшем мы рассматриваем возможность сдачи отправлений в автоматическом режиме, а также приема оплаты непосредственно при получении товара в почтомате».

Логистический оператор DPD в Беларуси в 2018 году запустил одну из крупнейших в стране сетей партнерских пунктов выдачи заказов. Это позволило значительно упростить и удешевить последнюю милю для ритейлеров.