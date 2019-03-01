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DPDgroup подвела итоги 2018 года

DPD в России, коммерческий оператор российского рынка экспресс-доставки и логистики, подвела итоги работы партнерской сети пунктов приема и выдачи отправлений Pickup в 2018 году.

DPDgroup продолжила рост в 2018 году с оборотом, составившим 7,3 млрд евро. Это 30% дохода Группы La Poste, выросшего в этом же году до 24,7 млрд евро. В 2018 году DPDgroup продемонстрировала рост выручки на 8% (+8.6% без учета колебаний курсов валют) по сравнению с 2017 годом.

Такой результат стал возможен вследствие роста объемов на 7% по сравнению с 2017 годом. Благодаря этому число посылок, доставленных по всему миру, достигло 1,3 млрд, включая рекордные 9 млн, доставленные в «Киберпонедельник».

Краткие результаты 2018 года:

  • Оборот компании — 7,3 млрд евро
  • Рост оборота на 8% с 2017 года
  • 1,3 млрд посылок отправлено по миру в 2018 году
  • Рекорд: 9 млн посылок доставлено в киберпонедельник (26 ноября 2018 года)
  • Рост международных экспортных потоков в Европе: +13,6%
  • Рост объемов в сегменте В2С в Европе: +16%

Европейский рынок продолжает расти, чему в последние годы способствует преимущественно сегмент В2С. Сеть DPDgroup позволяет эффективно обслуживать как B2B, так и B2C-сегмент. Доля B2B по-прежнему остается значительной — 59% всего объема DPDgroup в 2018 году. B2C показал рост на 16% по сравнению с прошлым годом.

DPDgroup укрепила свои позиции как второй по величине оператор европейского рынка курьерской и экспресс-доставки в большинстве стран.

Собственная сеть в 23 странах Европы позволила DPDgroup добиться уверенного роста продаж, особенно в Бельгии (+23%), Польше (+20%), Ирландии (+17%), Нидерландах (+16%), Франции и Великобритании (+9%).

Трансграничная электронная торговля — по-прежнему драйвер роста рынках e-commerce

Рост трансграничной интернет-торговли отражается на международных экспортных потоках DPDgroup, которые увеличились на 14% за 2018 год.

Основным фактором роста трансграничной торговли является e-commerce, что подтверждают результаты исследования DPDgroup e-shopper barometer 2018: 58% европейских онлайн-покупателей совершали покупку на зарубежном сайте. Около 65% совершали трансграничные покупки в пределах Европы, 47% — на китайских сайтах, и 31% — на сайтах США.

Последние несколько лет DPDgroup предлагает всем европейским клиентам одинаковый набор услуг как для трансграничных отправлений, так и для отправлений внутри стран: сервис Predict (предварительное информирование получателей о временном интервале доставки посылки), а также возможность забрать посылку в одном из 42,000 пунктов выдачи заказов Pickup.

Автор: Анна
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