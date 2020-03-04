DPDgroup представил финансовые и операционные результаты 2019 года

DPDgroup опубликовала результаты 2019 года: доход составил 7,8 млрд евро Ключевых показателей удалось достичь в очень сложной обстановке несмотря на ряд новых ограничений и сложностей.

Ключевые показатели DPDgroup в 2019 году:

доход в 7,8 млрд евро, рост выручки на 6,7% по сравнению с 2018 годом;

1,3 миллиарда посылок доставлено по всему миру в 2019 году;

9,3 миллиона посылок доставлено в Европе в «Киберпонедельник» (2 декабря 2019 г.);

рост объемов B2C в Европе на 9%;

приобретение контрольного пакета акций Lenton (сентябрь 2019 г.) и BRT (январь 2020 г.).

Таких показателей удалось достичь в очень сложной обстановке: на фоне введения новых ограничений доставки в центрах городов, а также общей нехватки водителей и увеличения связанных с этим расходов.

1. Производительность, обусловленная прибыльным ростом, а не объемами

Общее количество доставленных посылок по всему миру превысило 1,3 миллиарда, а новым европейским рекордом стали 9,3 миллиона отправок в «Киберпонедельник». С доходом в 7,8 млрд евро (30% оборота группы La Poste), DPDgroup укрепляет лидерские позиции. Рост выручки с 2018 года составил 6,7%.

Ив Дельмас, вице-президент и операционный директор DPDgroup в Европе, комментирует: «Мы не гонимся за объемами. Наши результаты в 2019 году обусловлены прибыльным ростом. Как лидеры рынка, мы обязаны выработать лучшую ценовую политику».

Европейский рынок продолжает расти по-прежнему во многом благодаря сегменту B2C. В 2019 году B2B по-прежнему составлял 55% объемов DPDgroup, в то время как сегмент B2C DPD в Европе продемонстрировал рост объемов на 9%.

DPDgroup сообщила о значительном увеличении продаж в Польше (+18%), Соединенном Королевстве (+5,7%) — в контексте замедленного экономического роста и неопределенности из за Brexit, во Франции (+5,5% от DPD во Франции и +6,6% от Chronopost) и Германии (+4,5%) в условиях растущих затрат.

29 января 2020 года Европейский парламент ратифицировал соглашение о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза, ранее одобренное парламентом Великобритании. DPDgroup внимательно следит за ходом переговоров, чтобы быть готовой к любым сценариям. Прежде всего, DPDgroup будет поддерживать операционную деятельность между Великобританией и ЕС в обычном режиме, чтобы торговый процесс не прерывался.

2. Высокое качество услуг — основа стратегии DPDgroup

DPDgroup продолжает обслуживать клиентов на высоком уровне, предлагая премиум-сервис через свою обширную сеть:

благодаря Predict конечные получатели знают точный временной интервал, в который будет доставлена посылка;

сеть пунктов выдачи насчитывает более 46 000 точек по всей Европе.

DPDgroup также предлагает следующие новые услуги для конкретных сегментов рынка.

Доставка еды: Chronofresh во Франции, SEUR Frío в Испании и DPD Food в Великобритании и Германии.

Экспресс-доставка по городу: Stuart, платформа срочной доставки и логистических решений, в настоящее время работает в 142 европейских городах (в 95 городах во Франции, 45 в Великобритании, в Мадриде и Барселоне в Испании).

Умные городские склады: чтобы улучшить повседневную городскую жизнь, предоставляя клиентам более широкий выбор доставки и уменьшая влияние на окружающую среду, у DPDgroup в 13 странах функционирует 110 городских складов. У SEUR в Испании работает 11 городских складов, что позволяет доставлять посылки пешком, на велосипеде или на экологичном транспорте. В Польше DPD управляет сетью из 45 городских складов с примерочными, что позволяет сразу возвращать неподошедшие вещи.



• Услуга Shop2Shop представлена по всей Европе.

3. Политика устойчивого развития

В условиях роста количества доставляемых посылок (более 1,3 миллиарда в 2019 году) и развития электронной торговли DPDgroup намерена минимизировать воздействие на окружающую среду с помощью DrivingChangeTM, своей программы КСО.

Целью DPDgroup: к 2025 году сократить выбросы CO2 на 30% при доставке одной посылки и сохранить лидерство на рынке компенсации выхлопов углерода в секторе CEP.

Среди инициатив DPDgroup, запущенных в 2019 году:

Chronopost во Франции теперь обеспечивает 100%-экологически чистую доставку в Париже благодаря транспортным средствам с низким уровнем выбросов и городским складам. Эта инициатива помогает сократить 87% выхлопов CO2. DPD во Франции планирует и дальше расширять парк экологичного транспорта.

139 электромобилей составляют самый большой парк экологичного транспорта в Великобритании. Вместе с городскими складами он полностью отвечает стандартам ультранизкой эмиссии.

Экологичная доставка также осуществляется в Дублине, Гамбурге, Мадриде, Таллине и Варшаве.

В соответствии с программой мониторинга качества воздуха в рамках всей Группы показатели измеряются с помощью датчиков, установленных на фургонах и пунктах выдачи. Данные доступны городским властям и жителям (бесплатно).

По результатам исследования DPDgroup E-shopper Barometer 2019 года, одна из новых тенденций проявляется в растущем осознании экологических проблем среди населения: появляются онлайн-покупатели, которые ждут от компаний ответственного отношения к окружающей среде.

4. Дальнейшее расширение

Созданная в 1999 году, GeoPost за последние 20 лет создала надежную сеть DPDgroup, закрепившись в большинстве стран. В 2019 году GeoPost продолжил внешний рост за счет нескольких приобретений, преимущественно в Европе.



Усиление позиций в Европе

Приобретение контрольного пакета акций (85%) в BRT — итальянского лидера на рынке CEP — в январе 2020 г. BRT доставляет более 650 000 посылок в день и в 2019 зафиксировала оборот в 1,4 млрд евро.

Приобретение Geis Parcel в Чехии и Словакии, усиление присутствия Группы в обеих странах.

DPD Нидерланды открыла крупнейший европейский хаб в Эйндховене с пропускной способностью 50 000 посылок в час. Выбросы углерода от этого экологичного центра минимальны.

Миноритарный пакет акций TIPSA, испанского оператора.

Объединение двух компаний в Португалии: SEUR Portugal и Chronopost теперь составляют DPD в Португалии.

Первые шаги в Бразилии

Jadlog, дочерняя компания Группы в Бразилии, продемонстрировала уверенный рост выручки от услуг по доставке более чем на 47% за год на фоне увеличения популярности e-commerce. Благодаря своей плотной сети франчайзи и пунктов выдачи, инновационным предложениям и современной IT-платформе, Jadlog укрепилась на позиции ключевого игрока для своих B2B- и B2C-клиентов.



Новые проекты в Азии



DPDgroup приобрела миноритарную долю в Ninja Van в 2018 году. В 2019 году постоянная поддержка Группы обеспечила Ninja Van невероятные темпы роста и позволила стать одним из ведущих игроков на шести локальных активных рынках: во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде и на Филиппинах.

DPDgroup приобрела контрольный пакет акций Lenton, азиатского поставщика трансграничных услуг. Это подтверждает тесное сотрудничество между двумя операторами и позволяет использовать бренд DPD в Китае.

Приобретение акций Lenton — еще один шаг к растущей интернационализации Группы, что дает возможность соединить китайский рынок с европейской сетью DPDgroup, открывая колоссальные перспективы.