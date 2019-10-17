Duracell собрал и отправил на переработку 35 тонн батареек в рамках Недели сбора батареек 2019

Компания Duracell, один из ведущих производителей батареек, и ГК «Мегаполисресурс» объявляют результаты «Недели сбора батареек 2019», которая прошла с мая по октябрь 2019 года.

Специальные контейнеры для приёма отработанных элементов питания совершили путешествие по главным площадям, паркам и другим общественным пространствам 33 крупных городов России, оставаясь в каждом на одну неделю. За эту неделю жители могли сдать любое количество батареек любых брендов абсолютно бесплатно. Большое количество собранных батареек показало востребованность у населения подобной акции, а также необходимость полноценной инфраструктуры по приёму использованных источников тока на постоянной основе.

В ходе акции удалось собрать 35 тонн отработанных батареек, что можно сравнить с массой 17 носорогов. Кроме того, это составляет около 9% от общего объёма ежегодно перерабатываемых в России элементов питания.

Все собранные элементы питания были отправлены на завод «Мегаполисресурс» — единственный в России комплекс, который занимается глубокой переработкой химических источников тока. Именно поэтому все сданные в течение акции батарейки будут утилизированы наиболее экологичным способом, а в результате их переработки извлекут 11 тонн соединений марганца, 7,7 тонн железа, 4,5 тонн цинка и 2,7 тонны графита.

Узнать подробнее о процессе переработки батареек и развитии федеральной инфраструктуры Duracell по их сбору можно в видео по ссылке.

«Неделя сбора батареек 2019» — часть масштабного проекта «Сдай батарейки с Duracell», который Duracell и «Мегаполисресурс» реализуют при поддержке крупных торговых сетей. С конца 2017 года партнерами было создано более 1100 пунктов сбора батареек по всей стране: от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Юрий Коротаев, генеральный директор Duracell в России, отметил: «Мы рады, что россияне год за годом демонстрируют высокий уровень экологической ответственности и сдают батарейки на переработку. Именно такой повышенный спрос населения на экоинициативы доказывает необходимость развития нашей инфраструктуры по сбору элементов питания. В течение пяти месяцев мы видели, как в акции принимали участие крупные объединения активистов, муниципальные организации, вузы, школы и даже детские сады. Мы благодарим наших партнёров, местные власти и всех тех, кто принял участие в кампании».

Владимир Мацюк, генеральный директор завода «Мегаполисресурс», сказал: «Желание заботиться не только о своём доме, но и об окружающей природе — одна из хороших привычек цивилизованного человека. Ни в одном из 33 городов, где побывал контейнер, он не остался пустым. За пять месяцев собрали 35 тонн полезных материалов, которые после переработки обретут вторую жизнь. Хотя рекорд прошлого года так и не побит, но это говорит лишь о том, что увеличение количества постоянных пунктов в 2,5 раза по всей стране позволяет сделать сдачу батареек на переработку привычкой, не зависящей от акций. Мы благодарим всех участников, которые приняли участие в проекте».

Всего в «Неделе сбора батареек 2019» приняли участие 33 города по всей России: Альметьевск, Барнаул, Белгород, Владимир, Воронеж, Екатеринбург, Елабуга, Йошкар-Ола, Казань, Кемерово, Краснодар, Курск, Липецк, Магнитогорск, Набережные Челны, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Орёл, Оренбург, Пенза, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов, Тверь, Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск.

В декабре 2017 года Duracell и «Мегаполисресурс» подписали меморандум о сотрудничестве, что дало старт построению федеральной инфраструктуры по сбору и утилизации батареек. Весной 2018 года к проекту присоединился ряд крупных российских ритейлеров, а уже в сентябре в рамках «Восточного экономического форума» он получил поддержку Министерства природных ресурсов России.

Вторичные ресурсы, полученные при переработке батареек, используются при производстве различных предметов, от карандашей до рельсов. Ответственное обращение потребителей с использованными батарейками — основа экологического благополучия и сбережения ресурсов.

В будущем Duracell и «Мегаполисресурс» продолжат расширять географию проекта, включая в него новые населённые пункты.