Джефф Безос покидает пост генерального директора Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) покинет свой пост генерального директора компании в третьем квартале этого года. Его место займёт Энди Ясси (Andy Jassy), глава AWS. Об этом стало известно из отчёта корпорации о финансовых результатах за четвёртый квартал 2020 года.

В отчётном периоде выручка и прибыль Amazon значительно превзошли ожидания рынка, но смена руководства вызвала обеспокоенность среди инвесторов. Неизвестно, сможет ли новый глава компании обеспечить ту же эффективность.

В минувшем квартале выручка Amazon впервые перешла отметку в $100 млрд, составив $125,6 млрд против ожидаемых $119,7 млрд. При этом прибыль практически вдвое превысила прогнозы аналитиков: $14,09 на акцию против $7,23.

В письме сотрудникам Безос заявил, что по-прежнему находит свою работу «значимой и интересной», но хочет посвятить должное время и внимание другим своим проектам, таким как Day 1 Fund, the Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post и др.

Так, Blue Origin, аэрокосмическая компания Безоса, на сегодняшний день многого достигла и регулярно осуществляет суборбитальные миссии с использованием своей ракеты-носителя New Shepard. Наступающий год будет для неё особенно напряженным, поскольку она, вероятно, впервые начнёт полёты с участием людей.

Безос ранее называл Blue Origin «самой важной работой, которую он делает» из-за масштабов её потенциального воздействия на будущее человечества.