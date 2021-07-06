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Джефф Безос покинул пост гендиректора Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос перестал быть генеральным директором компании, этот пост занял Энди Джесси, который ранее создал и возглавил подразделение Amazon Web Services.

По данным CNN, после ухода с поста Безос по-прежнему будет иметь большое влияние в компании, к тому же он остаётся её крупнейшим акционером, владея 10% акций.

Уточняется, что уход Безоса с поста генерального директора случился в «критический для компании момент»: пандемия вызвала массовый спрос на её услуги, что привело к резкому увеличению прибыли и найма.

При этом стремительный рост компании привлёк внимание регулирующих органов, подчёркивает телеканал.

Согласно данным Bloomberg, Безос остаётся самым состоятельным предпринимателем в мире — его состояние превышает $203 млрд. На второй строчке глава SpaceX и Tesla Илон Маск ($186 млрд), на третьей — директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно ($172 млрд).

Джефф Безос рассказал, что намерен уделять больше времени другим проектам, в том числе созданной им аэрокосмической компании Blue Origin. Разработанный фирмой многоразовый космический корабль New Shepard 20 июля отправится в первый пилотируемый полет, одним из участников которого станет Безос.

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Автор: Анна
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