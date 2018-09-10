Джек Ма покинет пост главы Alibaba Group в сентябре 2019 года

Сооснователь и председатель совета директоров Alibaba Group Джек Ма намерен отойти от управления группой в её 20-летний юбилей, 10 сентября 2019 года. Об этом говорится в заявлении компании.

Должность председателя правления займёт нынешний CEO компании Чжан Юн. Также Ма заявил, что он будет помогать Юну в передаче управления компанией. После 10 сентября 2019 года 54-летний Джек Ма продолжит оставаться членом совета директоров вплоть до годового совета акционеров 2020 года.

«Сегодня 19-летие Alibaba. Я с волнением объявляю, что ровно через год, то есть 10 сентября 2019 года, в 20-ю годовщину компании я больше не буду исполнять обязанности председателя совета правления корпорации Alibaba Group», сообщил Джек Ма.

Преемник Ма, 46-летний Дэниэл Чжан, возглавляет Alibaba с 2015 года. Ранее он занимал должности финансового директора Taobao и президента Tmall.com. Чжан был автором идеи «Дня холостяков» — ежегодной распродажи, которую Alibaba проводит 11 ноября и которая стала крупнейшим событием на рынке онлайн-покупок.

На пенсии Ма планирует заниматься благотворительностью. В частности, он будет помогать образовательным проектам. Состояние Ма — $36,6 млрд, что делает его богатейшим китайцем в мире.