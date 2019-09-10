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Джек Ма покинул пост главы Alibaba Group

Основатель китайского холдинга Alibaba Group Джек Ма ушёл в отставку с поста председателя совета директоров компании. Об этом сообщает Bloomberg. Официального заявления Alibaba ещё не было.

На посту председателя Ма сменил Дэниел Чжан, который с 2017 года занимает должность гендиректора Alibaba. Опрошенные Bloomberg эксперты считают, что Чжан скорее всего не станет принимать важные решения без поддержки основателя Alibaba.

Джек Ма впервые объявил о планах покинуть Alibaba в сентябре 2018 года. Он решил уйти в отставку 10 сентября 2019 года, в день своего 55-летия. Предприниматель говорил, что хочет вернуться в сферу образования и заниматься благотворительными проектами.

Bloomberg оценивает нынешнее финансовое состояние Ма в $41,8 млрд. На данный момент ему принадлежит 5,3% акций Alibaba на сумму $24,6 млрд, стоимость его пакета выросла в десять раз с 2012 года.

Джек Ма — бывший учитель английского языка без технического образования. Он основал Alibaba Group вместе с партнёрами в 1999 году. В группу входят торговые площадки AliExpress, Tmall, Taobao и другие проекты, капитализация компании составляет $460 млрд.

Автор: Анна
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