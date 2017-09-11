«Джинсовая симфония» запустила омниканальные продажи

Компания «Джинсовая симфония», один из крупнейших операторов модной одежды в России, перезапустила интернет-магазин. Теперь клиенты компании по всей России получили онлайн-доступ к полному ассортименту розничной сети.

Перезапуск интернет-магазина «Джинсовой симфонии» позволяет внедрить омниканальные продажи, чтобы покупатель в любом городе страны имел доступ ко всему ассортименту сети и получал одинаковый уровень сервиса при переходе между онлайн- в офлайн-каналами.

Собственные и франчайзинговые магазины сети в 20 регионах России теперь объединены в единый «сток» на платформе интернет-магазина. Полный каталог сети включает около 10 000 SKU. Управляет ассортиментом и логистическими процессами специальная автоматизированная система, которая позволяет гибко изменять и назначать правила по сборке, консолидации заказов и оперативному отслеживанию их статуса. Обмен данными по заказам, остаткам и ценам на новом сайте происходит в режиме реального времени.

Чтобы процесс выбора товара и оформления заказа на сайте стал быстрым и интуитивно понятным, Aero также пришлось разработать кастомный функционал. Зато теперь покупатель интернет-магазина может выбрать любой способ доставки, включая резервирование и доставку в ближайший магазин. «Покупателю сегодня неважно, где покупать – в онлайне или офлайне. Он может сначала присмотреть товар на сайте, потом примерить в магазине, и завершить покупку в интернет-магазине. Наша задача – обеспечить ему бесшовный опыт взаимодействия с компанией», – говорит заместитель генерального директора по стратегии «Джинсовой симфонии» Елена Белоусова.

Генеральный директор Aero Виктор Матыцин считает, что модель, при которой интернет-магазин развивается как «бизнес в бизнесе», уже устарела. «Многие федеральные ритейлеры либо уже инвестируют в создание омниканальной системы, либо задумываются над этим. Интегрированный подход к продажам позволяет выстраивать персонализированные коммуникации с покупателем, стимулирует повторные продажи и повышает лояльность», – отмечает Виктор Матыцин.

В «Джинсовой симфонии» рассчитывают оценить эффективность продаж нового интернет-магазина к концу года. «Пока работа над сайтом продолжается, он еще не вышел на проектную мощность. Интегрировав интернет-магазин с розницей, мы создали надежную основу для расширения аудитории компании, для роста продаж и апселла в онлайне и офлайне», – говорит Елена Белоусова.