+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

«Джинсовая симфония» запустила омниканальные продажи

Компания «Джинсовая симфония», один из крупнейших операторов модной одежды в России, перезапустила интернет-магазин. Теперь клиенты компании по всей России получили онлайн-доступ к полному ассортименту розничной сети. 

Перезапуск интернет-магазина «Джинсовой симфонии» позволяет внедрить омниканальные продажи, чтобы покупатель в любом городе страны имел доступ ко всему ассортименту сети и получал одинаковый уровень сервиса при переходе между онлайн- в офлайн-каналами.

Собственные и франчайзинговые магазины сети в 20 регионах России теперь объединены в единый «сток» на платформе интернет-магазина. Полный каталог сети включает около 10 000 SKU. Управляет ассортиментом и логистическими процессами специальная автоматизированная система, которая позволяет гибко изменять и назначать правила по сборке, консолидации заказов и оперативному отслеживанию их статуса. Обмен данными по заказам, остаткам и ценам на новом сайте происходит в режиме реального времени.

Чтобы процесс выбора товара и оформления заказа на сайте стал быстрым и интуитивно понятным, Aero также пришлось разработать кастомный функционал. Зато теперь покупатель интернет-магазина может выбрать любой способ доставки, включая резервирование и доставку в ближайший магазин. «Покупателю сегодня неважно, где покупать – в онлайне или офлайне. Он может сначала присмотреть товар на сайте, потом примерить в магазине, и завершить покупку в интернет-магазине. Наша задача – обеспечить ему бесшовный опыт взаимодействия с компанией», – говорит заместитель генерального директора по стратегии «Джинсовой симфонии» Елена Белоусова.

Генеральный директор Aero Виктор Матыцин считает, что модель, при которой интернет-магазин развивается как «бизнес в бизнесе», уже устарела. «Многие федеральные ритейлеры либо уже инвестируют в создание омниканальной системы, либо задумываются над этим. Интегрированный подход к продажам позволяет выстраивать персонализированные коммуникации с покупателем, стимулирует повторные продажи и повышает лояльность», – отмечает Виктор Матыцин.

В «Джинсовой симфонии» рассчитывают оценить эффективность продаж нового интернет-магазина к концу года. «Пока работа над сайтом продолжается, он еще не вышел на проектную мощность. Интегрировав интернет-магазин с розницей, мы создали надежную основу для расширения аудитории компании, для роста продаж и апселла в онлайне и офлайне», – говорит Елена Белоусова.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

30 августа / Комментарии
Starbucks закрывает интернет-магазин

Starbucks закрывает интернет-магазин

Сеть кофеен Starbucks в прошлом месяце объявила о закрытии всех своих магазинов Teavana. Теперь очередь дошла и до интернет-магазина.

далее →

29 августа / Комментарии
«Дочки-сыночки» стала владельцем интернет-магазина Esky.ru

«Дочки-сыночки» стала владельцем интернет-магазина Esky.ru

Сеть "Дочки-сыночки" купила интернет-магазин Esky.ru. Теперь она может стать крупнейшим онлайн-продавцом детских товаров в России.

далее →

25 августа / Комментарии
Суд оставил без рассмотрения иск о банкротстве «Юлмарта»

Суд оставил без рассмотрения иск о банкротстве «Юлмарта»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти оставил без рассмотрения иск Олега Морозова о банкротстве интернет-ритейлера «Юлмарт». Такое решение принято 24 августа, следует из картотеки суда.

далее →

22 августа / Комментарии
Конфликтом в Exist.ru займется ФАС

Конфликтом в Exist.ru займется ФАС

Московское областное УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Эксист-М» по признакам нарушения статьи 14.6 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

далее →

16 августа / Комментарии
В Mail.ru Group появилась должность вице-президента по развитию электронной коммерции

В Mail.ru Group появилась должность вице-президента по развитию электронной коммерции

В холдинге Mail.ru Group появилась должность вице-президента по развитию электронной коммерции. Это направление возглавила бывший топ-менеджер «Яндекса» Ирина Йозефсон-Шнайдер. Информацию в Mail.Ru Group подтвердили.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2017, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!