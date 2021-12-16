Анализ потребительского спроса и платежей в онлайн за 2021 год

В 2021 году усилилась миграция потребительского спроса в онлайн. Россиян, совершавших платежи в интернете, стало на 31% больше, чем в 2020-м, совокупное число покупок выросло на 28%, а обороты онлайн-площадок на 40%. К такому выводу пришли аналитики сервиса ЮMoney (входит в экосистему Сбера), которые изучили онлайн-платежи пользователей за январь-ноябрь 2021 года. Среди всех категорий наибольший рост по числу платежей показали телемедицина, бытовые услуги и цифровой контент: на 143%, 74% и 40% соответственно.

Всё в онлайне: за чем россияне идут в интернет

Российский e-commerce продолжает интенсивно развиваться. Всё популярнее становится телемедицина, в частности онлайн-консультации с психологами. После ослабления коронавирусных ограничений удобство такого формата стало определяющим фактором роста его популярности: многие пациенты экономят время и деньги, выбирая онлайн-консультации. За 11 месяцев 2021 года число оплаченных услуг в этой категории выросло на 140%, а обороты на 143%. Плательщиков стало на 138% больше, а средний чек практически не изменился и составил 3 846 рублей. HealthTech активно развивается за счёт смежных и кросс-секторальных предложений: медицинских консультаций, онлайн-продажи безрецептурных препаратов, приложений для мониторинга состояния здоровья и т.п.

Услуги по клинингу и мелкому ремонту по-прежнему пользуются большим спросом. Количество заказов в этой категории выросло на 174%, а обороты интернет-компаний на 74%. Число пользователей, заказывающих такие услуги, увеличилось на 125%, при этом средний чек снизился на 37%, до 1131 рубля. Для многих россиян заказ бытовых услуг стал привычным делом. Цифровизация этого сегмента помогла преодолеть сомнения в качестве услуг и безопасности сделок — за их добросовестность отвечают платформы-агрегаторы. Сегмент бытовых услуг растёт за счёт самозанятых и фриланса.

Продолжает расти популярность сервисов с фильмами, музыкой и другим цифровым контентом. В этом году количество платежей на таких сайтах увеличилось на 26%, а обороты на 40% по сравнению с 2020-м. Число плательщиков выросло на 18%, а средний чек на 11%, до 807 рублей. В 2020 году количество платежей на сервисах с цифровым контентом показало рост в 2,8 раза относительно 2019 года, а оборот компаний увеличился вдвое. Это было связано в первую очередь с бумом в начале пандемии, когда домашний формат онлайн-развлечений стал частью досуга многих семей. Сегодня вместе с популярностью такого формата растёт и количество производителей контента.

Спорт и здоровый образ жизни ещё один тренд, укрепившийся на фоне пандемии. В 2021 году заметно вырос спрос на спортивные товары и питание. Покупок в этих категориях стало больше на 87% и 108% соответственно, а обороты интернет-магазинов выросли на 76% и 94%. Средние затраты на спорттовары сократились на 6%, до 7 486 рублей, а на спортивное питание на 7%, до 3 883 рублей.

Количество пользователей, которые заказывают продукты на дом, в этом году выросло несущественно на 12% по сравнению с 2020 годом. Число покупок увеличилось на 53%, а обороты платежей на 15%. Средний чек при этом снизился на 25%, до 1 539 рублей.

В то же время заметно увеличились расходы пользователей на готовую еду из ресторанов здесь средний чек вырос на 27% относительно прошлого года. Заказов стало на 47% больше, обороты увеличились на 86%, а количество плательщиков на 65%.

Рынок онлайн-образования, который в 2020-м показал взрывной рост, в этом году развивался менее стремительно.

«Обороты EdTech в текущем году увеличились на 9%, а количество покупок осталось на уровне прошлого года. При этом плательщиков стало на 2% меньше, а средний чек вырос на 8% и достиг 4 788 рублей» Иван Глазачев, генеральный директор финтех-компании ЮMoney.

Невысокий рост продаж менее 10% относительно прошлого года показали также онлайн-площадки, продающие игровые товары, услуги строительства и проектирования, оптику, товары для дома и сада, зоотовары, цветы и растения. Это может быть связано со стабильным спросом в перечисленных категориях вне зависимости от экономических колебаний.

Кому в интернете работать хорошо

Цифровизация и пандемия привели к росту B2B-платежей в онлайне. За 11 месяцев 2021 года число таких платежей, совершённых через сервис ЮKassa, увеличилось в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а обороты стали больше в 3,3 раза. Средний чек увеличился на 14%, до 39 877 рублей.

Больше всего выросли обороты компаний, продающих услуги страхования в 9,1 раза. Такой тренд может быть связан со стремлением работодателей уделять больше внимания здоровью своих сотрудников. На втором и третьем местах компании, продающие авиабилеты и программное обеспечение. Их обороты показали рост в 4,5 и 3,5 раза соответственно.

Заметный рост продемонстрировали маркетплейсы и платформы, где представлены не только крупные бренды, но и локальные производители и поставщики услуг. За 11 месяцев 2021 года число покупок на маркетплейсах выросло в 8,5 раза, их обороты увеличились на 94%. Один из трендов текущего года — рост вовлечённости самозанятых в сотрудничество с крупными площадками.

Также в 2021 году многие интернет-магазины стали активно использовать сервис для выставления счетов через социальные сети и мессенджеры — на этот метод приходится 9% от всех платежей за январь-ноябрь. Чаще всего через выставление счетов оплачивают разные бытовые услуги.

«Демократичная природа финтеха позволяет многим компаниям быстрее адаптироваться под такие изменения рынка, как переход покупателей в онлайн, рост их финансовой грамотности, интеграция новых каналов продаж. Платежи стали фундаментом, на котором компании расширяют свои ценностные предложения для пользователей. Например, рассрочка позволяет не только разбить сумму покупки на несколько частей, но и провести тест-драйв товара. С января по ноябрь 2021 года число покупок в кредит выросло на 33% в сравнении с прошлым годом» Иван Глазачев, генеральный директор финтех-компании ЮMoney.

Как платят россияне

Самый большой рост среди всех способов оплаты в январе-ноябре 2021 года показали Pay-платежи. Их доля выросла на 6% относительно 2020 года — с 13% до 19%. Тем не менее, самая большая доля по обороту — 69% остаётся у банковских карт. Ещё около 3% приходится на электронные кошельки.

За 11 месяцев 2021 года число пользователей, которые оплачивали покупки виртуальными картами ЮMoney, увеличилось на 77% по сравнению с количеством держателей пластиковых карт. При этом пользователей, которые оплачивают покупки виртуальными картами в онлайне, вдвое больше, чем платящих в офлайне. Всего в ЮMoney выпущено более 21 млн виртуальных и свыше 2 млн пластиковых карт.