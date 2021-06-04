eBay и Почта России договорились зафиксировать сроки доставки для продавцов маркетплейса

eBay и Почта России подписали меморандум, в котором договорились зафиксировать гарантированные сроки доставки международных отправлений в ключевые для продавцов платформы страны. Подобное соглашение, заключенное между национальным почтовым оператором и маркетплейсом, станет первым в России.

eBay и Почта России планируют зафиксировать гарантированные сроки доставки простых и экспресс-отправлений в США, Великобританию, Германию, Канаду, Францию, Италию, Израиль, Австралию, Испанию и Японию. На эти страны приходится 80% от общего объема выручки продавцов eBay.

По договоренности партнеров, доставка в США, Германию и Великобританию, которые входят в топ-3 самых популярных экспортных стран у российских продавцов eBay, будет занимать не более 20 рабочих дней. На эти направления приходится 63% выручки селлеров маркетплейса.

«У Почты России обширная программа по поддержке экспортеров, и подписание этого соглашения является еще одним шагом в этом направлении. В первом квартале этого года мы доставили на 28% экспортных отправлений больше, чем за аналогичный период 2020 г. Мы надеемся, что введение гарантированных сроков доставки будет стимулировать дальнейший рост экспорта, сделает работу продавцов более понятной и комфортной и повысит популярность товаров на маркетплейсе», — отметил Максим Акимов, генеральный директор АО «Почта России».