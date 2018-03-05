eBay откроет виртуальные витрины с товарами российских дизайнеров

Торговая площадка eBay откроет виртуальные витрины «Русские сезоны» с товарами российских дизайнеров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам президента фестиваля русской культуры в дизайне «Русские сезоны» Дарьи Мациевской, контракт с eBay заключен в срок до 31 декабря 2018 года.

По условиям соглашения, eBay будет забирать себе 10% с продаж. После размещения 250 объявлений площадка начнёт взимать по 30 центов за каждый анонс.

Баннеры «Русские сезоны» появятся на глобальном сайте сервиса, а также на площадках в США, Канаде, Австралии и странах Европы. На первом этапе на eBay можно будет приобрести товары около ста российских производителей.

По словам гендиректора eBay в России Ильи Кретова, согласно проведенному eBay в 2017 году исследованию, общий объем интернет-экспорта материальных товаров из России в 2016 году составил $430 млн. Покупатели из дальнего зарубежья, в частности США, Европы и Китая, преимущественно делают заказы у небольших продавцов или на международных интернет-площадках. Доля таких продаж из России через маркетплейсы составляет 40%, средний чек покупок — $69. Это говорит о том, что покупатели из дальнего зарубежья готовы тратить больше денег на товары из России, чем жители Белоруссии, Казахстана и Украины.

О серьезном экспорте речи быть не может, пока существует проблема двойного налогообложения, полагает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров. Для российских дизайнеров при существующей системе налогообложения выгоднее производить свою продукцию в Китае и продавать ее в Европу и Америку через китайские же электронные площадки, отметил эксперт.