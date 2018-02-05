eBay переходит на новую систему платежей

Интернет-аукцион eBay будет постепенно переходить со своего основного платежного сервиса PayPal на нидерландский Adyen. Об этом в сообщила пресс-служба eBay на сайте компании.

«eBay подписал соглашение с Adyen, ведущим глобальным платежным оператором, чтобы стать его партнером по обработке платежей. Сервис PayPal, давний партнер eBay, останется вариантом для покупателей при оплате заказов. Переход на новую систему платежей займет несколько лет, и мы планируем двигаться в этом направлении как можно быстрее, чтобы завершить этот процесс в рамках соглашения с PayPal до середины 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Adyen позволяет решить проблему использования большого количества способов платежей и оплаты местными валютами — сервис поддерживает более 200 способов оплаты и более 150 национальных валют. Как отмечает журнал Forbes, малоизвестный голландский бренд Adyen — один самых быстрорастущих игроков в отрасли электронной торговли. Клиентами компании уже стали такие флагманы в сфере интернет-технологий как Facebook, Netflix, Spotify, Airbnb и Uber.

По данным агентства Bloomberg, торговая площадка eBay сотрудничала с сервисом PayPal на протяжении 15 лет. По сообщению телеканала CNBC, за несколько часов после заявления eBay акции PayPal потеряли в стоимости не менее 10%.