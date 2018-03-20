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eBay поможет выбрать нужный размер упаковки для товара с помощью дополненной реальности

Онлайн-магазин eBay добавил в мобильное приложение возможность выбрать нужный размер упаковки для товара с помощью технологии дополненной реальности. Об этом говорится в блоге компании.

В компании надеются, что это позволит продавцам сэкономить время при расчете стоимость доставки. Для того, чтобы подобрать нужную коробку, нужно навести смартфон на хорошо освещенную поверхность, и после этого выбрать подходящую упаковку для появившегося на экране товара.

eBay одной из первых использовала ARCore — платформу для разработки AR-приложений от Google. Пока новую функцию могут использовать только владельцы устройств на Android. В компании рассказали, что разработчики работают над версией для iOS.

Автор: Анна
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