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eBay: самые популярные направления нового онлайн-бизнеса в России

Для многих из нас Новый Год — повод начать новую жизнь. Как показывает статистика eBay, это время подходит и для запуска онлайн-бизнеса.

Предприниматели малого бизнеса, начавшие бизнес на eBay в прошлом январе, успешно закончили свой первый год с точки зрения доходов от продаж. Уже за первый год совокупный оборот (суммарная выручка от продаж через eBay в 2017 году) десяти топ-продавцов из России, зарегистрировавшихся в 2017 году на eBay, составляет более 170 миллионов рублей. За первый год каждый из них заработал на онлайн-продажах более 6 миллионов рублей, а некоторые продавцы более 20 миллионов рублей.

Согласно данным eBay, самыми популярными направлениями нового бизнеса в России стали мода, запчасти, электроника, товары для дома и сада и коллекционные товары.

Новые продавцы существенно расширили ассортимент товаров, доступных на eBay, предложив онлайн-покупателям свыше 94 тысяч позиций. Список наиболее популярных товаров, предлагаемых новыми российскими продавцами, выглядит следующим образом:

Место

Товар

Кол-во размещенных товаров

1

Запчасти для мотоциклов

17,102

2

Спортивные товары

9,558

3

CD-диски

8,926

4

Коллекции хоккейных карточек

7,163

5

DVD и Blu-ray диски

7,076

6

Свадебные украшения

6,395

Согласно данным eBay, предприниматели-«новички» готовы рисковать, экспортируя свои товары наравне с наиболее успешными продавцами, которые работают на зарубежных рынках. Среди 10 самых успешных малых предпринимателей из России, начавших торговать в прошлом году, есть и такие, кто уже продает свои товары в 128 стран.

Интересные факты — самое популярное время суток для регистрации «новичков» на eBay в России с 11 часов вечера до полуночи (по московскому времени), а более 10% регистраций совершается с мобильных телефонов.

Илья Кретов, генеральный директор eBay в России и на развивающихся рынках Европы: «eBay открывает безграничные возможности роста для малых предпринимателей во всем мире, особенно в сфере экспортной торговли. Благодаря нашей платформе, продавцы за несколько минут могут разместить бесплатно любой товар, получая доступ к 168 миллионам покупателей со всего земного шара. Сегодня мы видим истории успеха наших продавцов, чей оборот вырастает в десятки раз за год. По нашим прогнозам, объем российского экспорта может вырасти до 20 раз, поэтому нашим приоритетом на 2018 год остается еще большее упрощение процесса экспортных продаж для российских продавцов через нашу платформу».

Интересно отметить, что сама компания eBay тоже появилась на свет после государственного праздника. Пьер Омидьяр написал первый код для маркетплейса, впоследствии получившего название «eBay», во время длинных выходных по случаю празднования Дня труда в 1995 году.

Автор: Анна
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