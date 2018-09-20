Торговая площадка eBay раскрыла число российских пользователей. По данным маркетплейса, с августа 2017 года по август 2018 года покупки на eBay совершили 850 тысяч россиян.

Число активных российских продавцов за этот же период составило около 25 тысяч человек. За год россияне разместили на площадке более 1,2 млн объявлений.

По собственным данным, 93% российских продавцов работают на экспорт. При этом за первый год работы они в среднем продают товары покупателям из 29 стран.

По данным за второй квартал 2018 года, во всем мире eBay пользуются 175 млн покупателей, а число активных объявлений на площадке достигает 1,1 млрд.

Самым быстро продаваемым товаром на eBay в России являются почтовые марки: чтобы продать одну марку, требуется только две минуты. Другими популярными категориями являются растения (уходят за 6 минут), видеоигры и аксессуары для игры (9 минут), часы (10 минут), аксессуары для мобильных телефонов (17 минут) и косметика (20 минут).

Компания eBay начала работать в России в 2010 году, а ее официальное представительство открылось спустя два года в Москве. Изначально платформа специализировалась на трансграничной торговле, но в 2014-м начала развивать продажу товаров российских интернет-магазинов.