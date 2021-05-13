eBay разрешила сделки в виде NFT-токенов

Платформа для интернет-аукционов eBay разрешила сделки с предметами коллекционирования в виде NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемые токены). Она стала первой e-commerce площадкой, присоединившейся к тренду на криптоискусство, об этом сообщает агенство Reuters.

«В ближайшие месяцы eBay добавит новые функции, благодаря которым на платформе появятся предметы коллекционирования, основанные на блокчейне», — сказал старший вице-президент компании Джордан Свитнам. Купить NFT на eBay можно будет за доллары США.

В будущем у пользователей появится возможность покупать и продавать не только предметы коллекционирования, такие как изображения и видеоклипы, но и «более широкий диапазон» NFT-токенов, отмечают в компании.

Также в eBay заявили, что рассматривают возможность принимать оплату в криптовалюте. NFT обычно покупают в валюте Ethereum (ETH), на блокчейн-платформе которой проходят сделки.

Популярность невзаимозаменяемых токенов в последние месяцы набирает обороты. Например, в марте художник Beeple (Майк Винкельманн) смог продать NFT своего коллажа «Everyday’s: The First 5000 Days» на аукционе Christie’s за рекордные $69 млн. А в середине апреля Нью-Йоркская фондовая биржа выпустила NFT первых сделок с акциями Spotify, Snowflake и DoorDash.