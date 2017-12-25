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eBay тестирует в России новую бизнес-модель

Маркетплейс электронной торговли eBay начал тестировать в России новую бизнес-модель, когда на сторонних ресурсах, таких как интернет-магазины и социальные сети, будут появляться товары от поставщиков компании, сообщил РБК глава компании в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов.

По словам представителей eBay Россия, владельцы сайтов, которые станут партнерами маркетплейса, будут отвечать за маркетинг и привлечения трафика. До России данная модель тестировалась в США с социальной сетью Facebook, и в Индии — с местной компанией по электронной коммерции Flipkart.

«Данная модель будет интересна любым игрокам, которые работают в сфере онлайн-коммерции и хотят передать на аутсорсинг поиск и работу с поставщиками трансграничной торговли. Схема работы позволит любой площадке открывать своим покупателям десятки или сотни миллионов товаров со всего мира. Для того, чтобы иметь возможность собрать такое предложение, отдельному игроку понадобятся годы или существенные затраты на услуги агрегаторов», — заявил глава eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов.

По словам Кретова, eBay будет выступать посредником между поставщиками товаров и компаниями, которые занимаются интернет-коммерцией. Покупатель сможет оформлять заказ на сайте партнеров eBay и там же оплачивать его. Затем заказ будет передан поставщику через маркетплейс, который также возьмет на себя логистику и взаимоотношения с производителями. В тоже время, заявил Кретов, привлечением трафика и маркетингом будут заниматься сами владельцы сайтов.

В eBay Россия считают, что потенциал этого рынка только в России на ближайшие пять лет составляет 1,5-2 млрд долларов. На данный момент представители eBay ведут переговоры с крупными и средними интернет-магазинами, но с кем именно, в компании не уточнили. Также в компании пока не решили вопрос монетизации, так как он зависит от конкретного проекта и модели сотрудничества. Например, может быть реализована модель получения доли от прибыли и даже создание совместных предприятий. Запуск полноценного проекта планируется на весну следующего года.

Автор: Анна
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