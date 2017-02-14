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Право и налоги RSS

eBay возьмёт «налог на Google» с российских продавцов

С 23 февраля eBay начнет добавлять в счета на свои услуги для российских продавцов так называемый «налог на Google». Об этом сообщает RNS, со ссылкой на заявление главы российского подразделения корпорации Ильи Кретова. До указанной даты eBay покрывает «налог на Google» за свой счет.

По словам господина Кретова, НДС в 18% будет распространяться на физических лиц, продающих на площадке, при этом налог не будет начисляться на продавцов, которые зарегистрированы на площадке в качестве индивидуальных предпринимателей.

С 1 января в России вступил в силу закон, предполагающий взимание НДС по ставке 18% с операций в интернете по продаже иностранными компаниями россиянам электронных услуг, игр, музыкальных произведений, книг и видеопродукции.

К услугам, облагаемым НДС, относится предоставление через интернет прав на использование программ для компьютеров, в том числе компьютерных игр и баз данных, оказание рекламных услуг в интернете, услуг по размещению предложений о приобретении товаров и услуг, по поддержке электронных ресурсов, предоставлению доменных имен и услуг хостинга, предоставление прав на использование электронных книг, музыкальных произведений, графических изображений и видео.

К услугам в электронной форме не относится реализация товаров, если их поставка осуществляется без использования интернета, продажа программ и баз данных на материальных носителях, оказание услуг по предоставлению доступа к интернету.

Иностранные компании, в том числе организации-посредники, должны встать на учет в налоговой службе. Налоговый орган вправе снять организацию с учета при выявлении недостоверных сведений, содержащихся в заявлении о постановке на учет, при неуплате НДС в течение 12 месяцев, при непредставлении налоговой декларации по НДС в течение 6 месяцев.

Автор: Анна
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