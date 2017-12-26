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ECOM Expo'18: технологии и тренды, которые помогут бизнесу перейти на новый уровень

23-24 мая 2018 года в очередной раз пройдёт ECOM Expo'18 — крупнейшая в Восточной Европе выставка технологий и услуг в области ecommerce, организованная Oborot.ru. Мероприятие проводится уже в седьмой раз, с каждым годом только набирая обороты и привлекая к себе больше внимания.

Гости мероприятия узнают о новых технологиях, найдут новые решения для повышения продаж в интернет-магазине, познакомятся с интересными людьми и обзаведутся полезными бизнес-контактами. 250 экспонентов, представленных в трёх павильонах, покажут тренды, которые помогут бизнесу перейти на новый уровень.

Выставка для удобства разделена на несколько тематических зон: взаимоотношения с клиентами, доставка и логистика, маркетинг и продвижение, платежи и финансы, сайт и бэк-офис, управление ассортиментом и другие.

Если вы представитель сервисной компании, у вас есть отличная возможность рассказать о своём бренде, продемонстрировать идеи потенциальным клиентам, выйти на целевую аудиторию, а главное — привлечь сотню «горячих» лидов.

В 2017 году выставка собрала в одном месте 8 000 профессионалов ecommerce-сферы. Интерес к ECOM Expo с каждым годом растёт: в 2018 году ожидается уже 10 000 участников из самых разных уголков земного шара: Азия, Прибалтика, Восточная Европа, Россия.

И главное — это больше чем бизнес-выставка. Это встреча давних друзей, большой праздник, на котором можно вдохновиться увиденным на год вперёд, пообщаться в расслабленной обстановке на торжественном фуршете, поучаствовать в конкурсах от компаний. Здесь вы отлично проведёте время, а также сделаете много интересных фотографий — например, как те, которые уже можно найти под хештегом #ECOMexpo.

Выставка пройдёт 23-24 мая 2018 года в КВЦ «Сокольники» (Москва).Есть бесплатная регистрация для ecommerce-компаний. Ознакомится с программой, схемой павильонов и расположения стендов выставки можно на сайте выставки. Так же на сайте есть информация для экспонентов.

Автор: Анна
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