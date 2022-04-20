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ECOM Expo'22: адаптируйся к новой реальности

С учетом последних событий многим направлениям деятельности в ecommerce приходится перестраиваться. Меняется структура логистических цепочек. Становятся недоступными привычные каналы продвижения.

На выставке ECOM Expo'22 будут представлены новые прорывные и надежные ECOM-технологии взамен ушедшим. Среди 280 экспонентов — востребованные маркетинговые, логистические, финтех- и IT-сервисы, инструменты для работы с маркетплейсами.

А также в рамках выставки запланирована бизнес-программа и партнерские конференции, на которых расскажут, как в короткие сроки адаптироваться под изменения и работать в новых условиях.

В первый день выставки 8 июня состоится конференция для маркетологов "‎Автоматизация маркетинга«‎, посвященная digital-инструментам, сервисам и метрикам для продвижения. Также затронут темы управления данными, аналитики, обсудят практические кейсы. Посмотреть подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте выставки.

9 июня в рамках выставки пройдет форум по развитию складской и транспортной логистики в сфере электронной торговли «Склад и логистика для E-commerce: работа в новых условиях». Форум посвящен обсуждению итогов 2021 года и текущей ситуации на рынке в стране и в мире. Посмотреть подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте выставки.

Вход в залы бизнес-программы для гостей выставки свободный. Участие в партнерских конференциях платное. Зарегистрироваться на выставку и на партнерские конференции можно на сайте организатора.

Автор: Катрин Волкова
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