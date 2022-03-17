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ECOM Expo'22: время настроить бизнес

8-9 июня в Экспоцентре Москвы пройдёт выставка технологий для интернет-торговли и омниканального ритейла — ECOM Expo'22. Это самая масштабная выставка в Восточной Европе в сфере электронной торговли.

ECOM Expo'22 ориентирована на владельцев, топ-менеджеров и сотрудников ecommerce-компаний; предпринимателей, продающих товары через собственные интернет-магазины и на маркетплейсах; представителей традиционных офлайновых бизнесов и ритейла. Сюда приходят и те, кто только начал продавать через интернет и нуждается в сервисной и экспертной поддержке, и те, кто давно в онлайне, и ищет ресурс для следующего качественного рывка.

Главная тема выставки этого года — «Новая механика ECOM. Время настроить бизнес». Гости ECOM’22 увидят, какие инновации появились в онлайн-торговле за год, протестируют работу сервисов и оценят их удобство, уточнят условия обслуживания, получат бесплатные консультации по внедрению новых технологий, оптимизации и перезапуску того, что нуждается в обновлении. Многие технологии будут представлены впервые именно на ECOM Expo.

  • Более 280 компаний-экспонентов познакомят с новыми возможностями и предложениями в сфере маркетинга, сбора данных и аналитики, продаж через свой канал и на маркетплейсах, сервисов фулфилмента, приема и обработки платежей, транспорта и логистики, оборудования, IT-решений и многих других.
  • Пройдёт бизнес-программа (вход для гостей — бесплатный) и партнерские конференции, где на протяжении двух дней будут рассказывать об инструментах, решающих задачи интернет-магазинов, отвечать на вопросы и вдохновлять на новые идеи. Участники смогут провести анализ механизмов работы интернет-магазина, определить слабые места, наметить зоны оптимизации.
  • Традиционный конкурс ЕCOM.Future в первый день бизнес-программы (8 июня): здесь эксперты отрасли выбирают самые лучшие новые технологические решения для ecommerce. А посетители смогут стать первыми клиентами таких инновационных компаний.

С каждым годом выставка технологий для интернет-торговли становится всё масштабнее. Организаторы ожидают в 2022 году более 11 тыс. гостей.

Рекомендуем всем регистрироваться сейчас и получить бесплатный билет. Перед открытием организаторы напомнят о времени и месте проведения, чтобы вы не пропустили самую масштабную выставку технологий для интернет-торговли и retail, проходящую всего раз в год.

Автор: Игорь Назаров
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