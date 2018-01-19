Еда станет драйвером роста интернет-торговли в России в ближайшие пять лет

В 2018-2022 годах темпы роста российской онлайн-торговли замедлятся до среднего уровня в 15,4% против 23,3% в 2010-2017 года, прогнозирует инвестбанк UBS. При этом общем вклад e-commerce в российскую торговлю увеличится на 2 процентных пункта и достигнет отметки в 6,5% к концу 2021 года. Для сравнения, среднемировой показатель за это время вырастет на 5 процентных пунктов, до 15,5%, пишут «Ведомости».

Аналитики отмечают два основных тренда на ближайшие пять это — это стирание границ между цифровым маркетингом и электронной торговлей и развитие голосовых помощников для упрощения онлайн-покупок. Ожидается, что обе тенденции проявятся на российском рынке с небольшой задержкой.

Прогнозируется, что самым перспективным сегментом в электронной торговле на ближайшие пять лет станет доставка еды. По оценкам аналитиков UBS, именно этот сегмент остается главной целью инвесторов, которые будут рассматривать возможность вложения в российские онлайн-проекты.

В 2018-2022 годах темпы роста продаж непродовольственных товаров онлайн в России снизятся с 24,6% до 14,7%, а темпы роста продаж еды, напротив, возрастут с 21,2% до 26,1%. Ожидается, что через пять лет доля продаж продуктов питания в онлайн-торговле в России увеличится в полтора раза.

По данным на 2016 год рынок по доставке готовой еды в России оценивается в 89,4 млрд рублей. Лидирующим игроком рынке остается подконтрольный Mail.Ru Group сервис Delivery Club. В сегменте доставки продуктов питания на рынок выходит все больше крупных игроков, в том числе «О'Кей», «Перекресток» (X5 Retail Group), «Ашан» и Ozon.