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Едадил начал работать с безрецептурными препаратами

Едадил начал работать с безрецептурными фармпрепаратами. Первым партнёром сервиса на фармацевтическом рынке стала компания GSK Consumer Healthcare, которой принадлежат такие бренды, как «Терафлю», «Отривин Бэби», «Фенистил» и «Фликсоназе». Сервис стал начислять кэшбэк за покупку этих продуктов: теперь пользователи могут получить часть суммы на счёт в приложении.

«Едадил открыт для сотрудничества с новыми партнёрами. Поскольку законодательство накладывает ограничения на рекламу лекарств, работа с кэшбэк-сервисами — удобный способ для фармкомпаний обратиться к клиентам. Благодаря рекламным инструментам Яндекса, производители могут таргетировать свои предложения на ту часть аудитории приложения, которой они интересны. В итоге потребитель покупает нужные ему товары со скидкой и не переключается на другие бренды, а производитель — сохраняет клиента», — говорит Наталия Шагарина, руководитель сервиса.

«Мы очень рады запустить очередную диджитал-инновацию, на этот раз в сфере трейд-маркетинга. Работа с кэшбэк-сервисом Едадил позволяет оперативно и с минимальными усилиями развернуть промоакцию в масштабах страны и отследить результаты в режиме онлайн», — отмечает Алеш Кодат, директор по маркетингу GSK Consumer Healthcare.

Помимо фармпрепаратов, Едадил работает с FMCG, одеждой и обувью. Пользователи могут узнавать о скидках на эти товары или получать кэшбэк за покупки. С сервисом сотрудничают более 650 розничных сетей, магазинов и производителей, около ста из них возвращают покупателям часть средств. В прошлом году пользователи Едадила отсканировали 80 миллионов чеков на общую сумму в 70 миллиардов рублей. По данным Яндекс.Радара, аудитория сервиса превышает 10,5 миллиона человек.

Автор: Анна
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