«Единая Россия» предложила аптекам делать приоритет на российские аналоги лекарств

«Единая Россия» разработала законопроект, который обяжет аптеки предлагать покупателям недорогие российские препараты вместо зарубежных аналогов. Таким образом будет ограничено влияние на рынок крупных аптечных сетей, сообщается на сайте партии.

Фармацевты зачастую заинтересованы в продаже иностранных лекарств, поскольку производители платят от 10% до 30% стоимости медикаментов в качестве дополнительного вознаграждения за продвижение своих препаратов. Новый комплекс мер даст людям возможность выбора и будет стимулировать конкуренцию в этой сфере. Кроме того, он поспособствует импортозамещению.

Инициативу поддержали профильные министерства и ведомства. Минздрав, Минпромторг, Федеральная антимонопольная служба и Росздравнадзор готовы совместно с экспертным сообществом доработать проект закона. По словам президента Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» Сергея Колесникова, законопроект уже «подзалежался» и его необходимо срочно принимать.