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Единый Рейтинг мобильных разработчиков 2017

Проект RUWARD при поддержке РАЭК объявил результаты четвертого ежегодного Единого Рейтинга разработчиков мобильных приложений 2017. В рейтинг включены ведущие российские компании, специализирующиеся на проектировании, дизайне и разработке мобильных приложении на заказ

Тройка лидеров рейтинга осталась неизменной – REDMADROBOT, Touch Instinct и e-Legion. Четвертое, пятое и шестое место рейтинга получили AGIMA, Isobar Russia и King Bird Studio.

Топ-15 мобильных разработчиков рейтинга:

 

Методика построения Единого Рейтинга прозрачна, и любой желающий может убедиться в правильности расчета итоговых баллов для каждой компании.

Автор: Анна
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