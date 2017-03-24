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Единый Рейтинг SEO-компаний 2017

Проект RUWARD при поддержке РАЭК объявил результаты пятого ежегодного Единого Рейтинга SEO-компаний 2017. В рейтинг включены ведущие российские компании, специализирующиеся на проектировании, дизайне и разработке мобильных приложении на заказ.

Первое место заняло чарта заняло агентство Ingate, серебро и бронзу получили Kokoc и iConGroup.

ТОП-15 ведущих SEO-агентств рейтинга:

Методика построения Единого Рейтинга прозрачна, и любой желающий может убедиться в правильности расчета итоговых баллов для каждой компании.

Автор: Анна
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