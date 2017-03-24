Единый Рейтинг SEO-компаний 2017

Весна уже радует хорошей погодой, а у компании OT Commerce готов очередной статистический отчет — что заказывали из Китая зимой 2016-2017 гг. И первая хорошая новость: объем продаж этой зимой увеличился на 45% по сравнению с зимой прошлого года. Обороты интернет-магазинов на базе платформы ОТ уверенно растут. Для сравнения мы сделали анализ данных как за прошлую зиму 2016 года, так и за эту зиму 2017.