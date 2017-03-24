Единый Рейтинг SEO-компаний 2017
Проект RUWARD при поддержке РАЭК объявил результаты пятого ежегодного Единого Рейтинга SEO-компаний 2017. В рейтинг включены ведущие российские компании, специализирующиеся на проектировании, дизайне и разработке мобильных приложении на заказ.
Первое место заняло чарта заняло агентство Ingate, серебро и бронзу получили Kokoc и iConGroup.
ТОП-15 ведущих SEO-агентств рейтинга:
Методика построения Единого Рейтинга прозрачна, и любой желающий может убедиться в правильности расчета итоговых баллов для каждой компании.